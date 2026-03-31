जोधपुर की मानसी जांगिड़ ने 12वीं में स्कोर किए 99.20% अंक, आरुषि खदाव के आए 97 प्रतिशत

Rajasthan Board 12th Toppers List 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के साथ ही जोधपुर में खुशी की लहर दौड़ गई है. जोधपुर की मेधावी छात्रा मानसी जांगिड़ ने आर्ट्स संकाय में शानदार 99.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सभी का ध्यान खींचा है. मानसी के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उनके परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल छा गया है. मानसी ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और लगन को देते हुए कहा, “मेहनत और नियमित पढ़ाई का ही यह नतीजा है.

राजस्थान बोर्ड की 12वीं विज्ञान संकाय की परीक्षा में सरकारी स्कूलों की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली है. नख्खा खेड़ा के सरकारी स्कूल की छात्रा आरुषि खदाव ने 97 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में धूम मचा दी है, वहीं उनकी सहेली खुशबू खदाव ने 96 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. लड़कों में रविन्द्र ने 96.60 प्रतिशत अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया.



टॉप जिलों का प्रदर्शन

राजसमंद ने पूरे राज्य में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 98.70% पास प्रतिशत हासिल किया है. दूसरे स्थान पर डीडवाना-कुचामन (98.58%), तीसरे पर सिरोही (98.52%), पाली (98.47%) और फलोदी (98.43%) शामिल हैं.

सबसे कम पास प्रतिशत वाले जिले

सबसे कम पास प्रतिशत धौलपुर जिले का रहा, जहां सिर्फ 95.36% छात्र पास हुए. इसके अलावा बालोतरा (96.16%), प्रतापगढ़ (96.26%), कोटा (96.28%) और सलूंबर (96.38%) भी निचले स्थानों पर रहे.

संकायवार टॉप और लूजर जिले

विज्ञान संकाय में डीडवाना-कुचामन ने 99.43% पास प्रतिशत के साथ टॉप किया, जबकि खैरथल-तिजारा सबसे पीछे रहा.

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कॉमर्स संकाय में बांसवाड़ा, दौसा, बालोतरा, डिग, कोटपूतली-बहरोड और सलूंबर जैसे कई जिलों ने 100% पास प्रतिशत हासिल किया. वहीं फलोदी जिले का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, यहां केवल 36.43% छात्र पास हो सके.



सरकारी स्कूलों की बेटियों का कमाल

इस बार भी ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया.

रेवदर (सिरोही) की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की छात्रा शैफाली जोशी ने विज्ञान संकाय में 93% अंक हासिल किए.

वहीं इसी स्कूल के गोकुलराम ने कला संकाय में 96.40% अंक प्राप्त कर सराहना बटोरी.

अनूपगढ़ के गांव लुनिया की मजदूर की बेटी भावना ने कला वर्ग में 99% अंक हासिल कर पूरे इलाके में ख्याति प्राप्त की.

जयपुर की पलक गुर्जर ने विज्ञान संकाय में 97.20% अंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.



रिजल्ट कैसे चेक करें?

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