Rajasthan Board 12th Toppers: राजस्थान में 12वीं के टॉपर्स को सरकार देगी बड़ा तोहफा! जानें किस-किस को मिलेगा गिफ्ट?

Rajasthan Board 12th Topper Reward: राजस्थान बोर्ड 12वीं के टॉपर्स को सरकार बड़ा तोहफा देगी. राज्य सरकार ने मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए पुरस्कार राशि घोषित कर दी है.
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Rajasthan Board Topper Reward and Scholarship: जयपुर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 12वीं कक्षा का परिणाम आज 31 मार्च 2026 को जारी कर दिया है. इस बार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में रिजल्ट घोषित किया है. आमतौर पर मई में आने वाले नतीजे इस बार मार्च के अंत में ही आ गए हैं.
लड़कियों का फिर दबदबा
इस वर्ष भी लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों संकायों (विज्ञान, वाणिज्य और कला) में लड़कों को पीछे छोड़ दिया है. बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, लड़कियों का पास प्रतिशत और प्रथम श्रेणी में सफलता दर लड़कों से काफी बेहतर रही है.
प्रथम श्रेणी में सफल छात्र-छात्राएं
छात्राएं: 2,27,252 (98.9%)
छात्र: 1,56,818 (96.68%)
इस बार की टॉपर
राजस्थान बोर्ड 12वीं की टॉपर दीपिका रही हैं. उन्होंने 99.80% अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. बोर्ड ने स्ट्रीम-वार मेरिट लिस्ट भी जारी की है.
टॉपर्स को मिलेगा इनाम
राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कार राशि में बदलाव किया है:नकद पुरस्कार: टॉपर्स को 75,000 रुपये दिए जाएंगे.
लैपटॉप या टैबलेट और प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे.
स्कूटी योजना को बंद कर दिया गया है.
मेधावी छात्रों के लिए सरकारी योजनाएं
EBC योजना: 8 लाख से कम आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को 15,000 रुपये.
एकल/द्विपुत्री योजना: मेरिट में आने वाली बेटियों को 51,000 रुपये की सहायता.
गार्गी पुरस्कार: 75% या अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 5,000 रुपये.
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