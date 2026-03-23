Rajasthan Board 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें कहां मिलेगा स्कोरकार्ड ?

Rajasthan (RBSE) Board Result 2026 Update: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 लाइव अपडेट: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर आज यानी 23 मार्च 2026 को कक्षा 10वीं (माध्यमिक) के नतीजे जारी करने जा रहा है. छात्रों में उत्साह और बेसब्री का माहौल है, क्योंकि रिजल्ट किसी भी समय घोषित हो सकता है, संभावित रूप से शाम 5 बजे के आसपास. पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार, बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पास प्रतिशत, टॉपर्स और अन्य आंकड़े साझा करेगा, उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो जाएगा.

इस साल RBSE ने 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक 10वीं की परीक्षाएं आयोजित की थीं. परीक्षाएं 6195 केंद्रों पर हुईं, जहां 175 विषयों की परीक्षा ली गई. लगभग 10 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, और कुल 30,915 परीक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया. बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया है, जिससे रिजल्ट समय से पहले (मार्च में) आने की उम्मीद बनी हुई है, जबकि पिछले साल मई अंत में आए थे.

रिजल्ट कैसे चेक करें?

छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाकर आसानी से देख सकते हैं. स्टेप्स इस प्रकार हैं...

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वेबसाइट खोलें.

"Secondary Exam Result 2026" या "RBSE 10th Result 2026" लिंक पर क्लिक करें.

रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें.

मार्कशीट स्क्रीन पर दिखेगी, जिसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें.

रिजल्ट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल प्रतिशत, पास/फेल स्टेटस और डिवीजन शामिल होगा. यदि वेबसाइट ट्रैफिक के कारण स्लो या डाउन हो, तो थोड़ी देर बाद ट्राई करें या SMS के जरिए चेक करें (RJ10 <space> रोल नंबर भेजें 5676750 या 56263 पर). DigiLocker या Umang ऐप से भी रिजल्ट एक्सेस किया जा सकता है.

अगले कदम

पास होने वाले छात्र अब 11वीं में एडमिशन की तैयारी कर सकते हैं, जबकि कम अंक वाले सप्लीमेंट्री परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं. बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें और अफवाहों से बचें.

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