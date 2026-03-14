RBSE Board Result 2026: पहली बार मई में नहीं मार्च में जारी होगा राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट!

RBSE Board Result 2026: राजस्थान में इस बार बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट समय से पहले जारी हो सकता है. फिलहाल में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि इन दोनों क्लास के परिणाम पहले जारी किए जाएंगे.

1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी नई क्लास

इसके बाद 5वीं और 8वीं कक्षा का भी परिणाम घोषित किए जाएंगे. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर, राजस्थान की के मुताबिक, 5वीं और 8वीं की नई क्लास 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. ऐसे में कहा जा रहा है कि रिजल्ट उससे पहले आ सकता है. इसके चलते मई में आने वाला रिजल्ट मार्च में आने की उम्मीद है.

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आधिकारिक वेबसाइट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुतबाकि, 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 25 मार्च तक आ सकता है. हालांकि बोर्ड ने ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी है. 5वीं और 8वीं के रिजल्ट से जुड़ी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी. रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंटस् रोल नंबप और डेट ऑफ बर्थ डालकर नंबर चेक कर सकते हैं. परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajshaladarpan.nic.in पर जा सकते हैं.

पास करने की पॉलिसी हुई खत्म

राजस्थान बोर्ड ने 5वीं और 8वीं कक्षा की उस पॉलिसी को खत्म कर दिया है, जिसमें सभी बच्चों को पास किया जाता था. ऐसे में जिन बच्चों को पास मार्क्स से कम नंबर लाने वाले बच्चों को फेल कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा उसी क्लास में पढ़ना होगा.

फिर परीक्षाओं का होगा आयोजन

वहीं, फेल होने वाले बच्चों के लिए स्कूल 45 दिनों में दोबारा परीक्षाओं को आयोजन करेगा, जिसमें बच्चे दोबारा एग्जाम देकर अपना साल खराब होने से बचा सकते हैं.

राजस्थान बोर्ड (RBSE) द्वारा 2026 में 5वीं और 8वीं कक्षा के एग्जाम फरवरी-मार्च में हुए. कक्षा 8वीं की परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक और कक्षा 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:00 बजे की शिफ्ट में आयोजित की गई.

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