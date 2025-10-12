Zee Rajasthan
RCA में एक बार फिर विवादों का दौर शुरू, एडहॉक कमेटी में संयोजक और सदस्य आमने-सामने

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Oct 12, 2025, 11:24 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 11:24 PM IST

RCA में एक बार फिर विवादों का दौर शुरू, एडहॉक कमेटी में संयोजक और सदस्य आमने-सामने

Rajasthan News: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में एक बार फिर विवादों का दौर शुरू हो गया है. एडहॉक कमेटी के संयोजक डीडी कुमावत पर मनमर्जी से फैसले लेने के आरोप लगने के बाद कमेटी के चार सदस्यों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पांच सदस्यीय एडहॉक कमेटी में से चार सदस्यों ने अब तक संयोजक द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया है.

सदस्यों ने आरोप लगाया है कि संयोजक ने टीमों के चयन, ओम्बड्समैन की नियुक्ति और आगामी क्रिकेट गतिविधियों से जुड़े अहम फैसले बिना सहमति के एकतरफा तरीके से लिए. कमेटी ने इन सभी निर्णयों को रद्द करने के साथ ही मिराज स्टेडियम के MOU को एक्सटेंड नहीं करने का भी फैसला लिया है.

सदस्यों का कहना है कि RCA के संचालन में पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया है, जिससे संगठन की साख प्रभावित हो रही है. वहीं संयोजक डीडी कुमावत ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है.

उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य खिलाड़ियों के चयन में सिफारिश करवाने का दबाव बना रहे थे. मेरे खिलाफ लामबंद होकर मनमर्जी से खिलाड़ियों का चयन करवाना चाहते हैं. कुमावत ने दावा किया कि RCA से जुड़े सभी फैसले सदस्यों की मौजूदगी और सहमति से ही लिए गए थे.

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब वे फैसले ले रहे थे, तब सदस्यों ने हस्ताक्षर क्यों किए अगर वे असहमत थे. RCA में यह विवाद संगठन के भीतर गुटबाजी और सत्ता संघर्ष को फिर उजागर कर रहा है. आने वाले दिनों में इस विवाद का असर राज्य की क्रिकेट गतिविधियों पर भी देखने को मिल सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी.

