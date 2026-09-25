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RCA चुनाव में क्रिकेट से ज्यादा सियासत का ‘गेम’! नेतापुत्रों की एंट्री से गरमाया मैदान, 38 वोटरों पर टिकी नजरें

Rajasthan News : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RCA के 2026-29 चुनाव का काउंटडाउन अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है. 29 सितंबर को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य  के छह पदों पर फैसला होना है. RCA की आधिकारिक वेबसाइट पर 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची और जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों की सूची भी जारी की जा चुकी है. अंतिम सूची के मुताबिक 38 मतदाता चुनाव में वोट करेंगे.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Sep 25, 2026, 10:26 AM IST | Updated:Sep 25, 2026, 10:26 AM IST
RCA चुनाव में क्रिकेट से ज्यादा सियासत का ‘गेम’! नेतापुत्रों की एंट्री से गरमाया मैदान, 38 वोटरों पर टिकी नजरें
Image Credit: rca election 2026 rajasthan cricket association president

Rajasthan News : RCA चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा राजनीतिक परिवारों से जुड़े युवा चेहरों को लेकर है. अध्यक्ष पद की दौड़ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ और मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं. इनके अलावा विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव,शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर,पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी के बेटे आशीष तिवाड़ी,पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बेटे प्रेम प्रताप मालवीय और मंत्री ओटाराम देवासी के बेटे विक्रम देवासी के नाम भी RCA की चुनावी राजनीति से जुड़े बताए जा रहे हैं.यानी RCA के चुनाव में इस बार क्रिकेट के मैदान के साथ राजनीतिक विरासत का मैदान भी दिखाई दे रहा है.

RCA चुनाव में किसी राजनीतिक परिवार से होना अपने आप में चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं देता. चुनावी प्रक्रिया RCA से संबद्ध जिला क्रिकेट संघों और उनके वैध पदाधिकारियों के जरिए चलती है. RCA की अंतिम मतदाता सूची भी जिला क्रिकेट संघों से जुड़े अधिकृत प्रतिनिधियों के आधार पर तैयार की गई है. यानी चुनाव लड़ने की योग्यता जिला क्रिकेट संघ का पदाधिकारी होना है जबकि वोट देने का अधिकार जिला क्रिकेट संघ के सचिव को होता है.

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कुल 38 मतदाताओं यानि 36 जिला क्रिकेट संघ के सचिव और 2 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी करेंगे मतदान. पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गगन खोड़ा और पंकज सिंह वोटर लिस्ट में शामिल है.

  • 26 सितंबर तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, RCA अकादमी, जयपुर में दाखिल किए जा सकेंगे.
  • 27 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसी दिन शाम 5 बजे पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी.
  • उम्मीदवार 28 सितंबर को शाम 5 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. इसी दिन शाम 6 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.

29 सितंबर को मतदान और परिणाम
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 29 सितंबर को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मतदान होगा। मतदान स्थल RCA अकादमी, जयपुर रहेगा. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. RCA के चुनाव में असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन किस नेता का बेटा है, बल्कि ये भी है कि कौन किस जिला क्रिकेट संघ से वैध रूप से जुड़ा है और उसके पास चुनाव लड़ने या वोट देने का अधिकार किस आधार पर है.

अध्यक्ष की कुर्सी पर सबसे बड़ा मुकाबला
अध्यक्ष पद को लेकर फिलहाल पराक्रम सिंह राठौड़ और धनंजय सिंह खींवसर के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है. इनके अलावा मोहित यादव,दीनदयाल कुमावत,लक्ष्यराज सिंह मेवाड़,गौरव वल्लभ और जयदीप बिहाणी समेत कई नामों की चर्चा चुनावी हलकों में है. मीडिया रिपोर्टों में राठौड़ और खींवसर के बीच अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला बताया जा रहा है.लेकिन RCA का गणित दिलचस्प है, 98 नाम छह पदों के चुनावी मैदान में बताए जा रहे हैं,जबकि अंतिम मतदाता सिर्फ 38 हैं.यानी संख्या भले छोटी हो,लेकिन हर वोट की अहमियत बड़ी है.

दिल्ली से तय होगा RCA का अध्यक्ष ?
क्रिकेट प्रशासन में ये चर्चा तेज है कि अगर भाजपा संगठन या सरकार स्तर पर किसी एक नाम/पैनल को लेकर सहमति बनती है, तो छहों पदों के लिए एक सर्वसम्मत पैनल सामने आ सकता है. ऐसे हालत में मुकाबले की तस्वीर मतदान से पहले ही बदल सकती है.हालांकि दिल्ली से नाम तय होगा या सरकार किसी उम्मीदवार को तय करेगी. इसे अभी आधिकारिक फैसले के तौर पर नहीं कहा जा सकता. फिलहाल ये राजनीतिक और क्रिकेट प्रशासन के गलियारों में चल रही चर्चा है.अगर सहमति नहीं बनती और चुनाव होता है,तब 38 मतदाताओं के समीकरण,जिला क्रिकेट संघों की निष्ठा और अलग-अलग पैनलों की रणनीति सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी.

एक बैलेट पेपर में होगा पूरा खेल
RCA के संविधान में चुनाव की खास व्यवस्था है. संविधान के मुताबिक सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव एक ही बैलेट पेपर से होता है. अलग-अलग पदों के लिए अलग चुनाव नहीं कराया जाता. जरूरत पड़ने पर मतदान गुप्त मतदान से होता है. अगर मुकाबला हुआ तो मामला सिर्फ अध्यक्ष कौन बनेगा तक सीमित नहीं रहेगा. अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष,सचिव,संयुक्त सचिव,कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य का पूरा पैनल एक साथ महत्वपूर्ण होगा.


26 सितंबर सबसे अहम तारीख
अब निगाहें 26 सितंबर पर हैं. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख. इसके बाद 27 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 28 सितंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी. 29 सितंबर को जयपुर स्थित RCA अकादमी में मतदान और जरूरत पड़ने पर मतगणना/परिणाम होगा. इसलिए अगले 48 घंटे RCA की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.

RCA में सिर्फ क्रिकेट नहीं,कंट्रोल का सवाल
RCA का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में क्रिकेट प्रशासन का नियंत्रण सिर्फ खेल गतिविधियों तक सीमित नहीं माना जाता. RCA के पास घरेलू क्रिकेट,अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों, IPL से जुड़े आयोजनों, प्रायोजन और बड़े वित्तीय संसाधनों से जुड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं. RCA का राजनीतिक प्रभाव भी पुराना है. अतीत में ललित मोदी,सीपी जोशी और वैभव गहलोत जैसे राजनीतिक रूप से चर्चित चेहरे RCA के नेतृत्व से जुड़े रहे हैं.


इसलिए इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि RCA का अगला अध्यक्ष कौन होगा ? सवाल ये भी है कि राजस्थान क्रिकेट की अगली सत्ता किस खेमे के हाथ में जाएगी और क्या ये फैसला चुनावी मैदान में होगा या चुनाव से पहले ही राजनीतिक सहमति के जरिए तस्वीर साफ हो जाएगी ?

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