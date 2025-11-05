Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

RCA के दो गुटों ने अपनी-अपनी रणजी टीमें की घोषित, राजस्थान क्रिकेट की साख पर सवाल

Jaipur News : RCA के दो गुटों ने अपनी-अपनी रणजी टीमों की घोषणा कर दी है. एक तरफ एडहॉक कमेटी सदस्यों का गुट है, तो दूसरी तरफ एडहॉक कमेटी के कन्वीनर हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 05, 2025, 04:23 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 04:23 PM IST

Trending Photos

अपने आप ही उग जाती है ये राजस्थानी सब्जी, काजू-बादाम से भी है महंगी
7 Photos
Rajasthan famous dish

अपने आप ही उग जाती है ये राजस्थानी सब्जी, काजू-बादाम से भी है महंगी

नवंबर में ही करौली में छाई कोहरे की चादर, ठंडी हवाओं से छूटी धूजणी! देखें फोटोज
7 Photos
karauli weather

नवंबर में ही करौली में छाई कोहरे की चादर, ठंडी हवाओं से छूटी धूजणी! देखें फोटोज

राजस्थान के इस हाईवे पर 'यमराज' बनकर दौड़ते हैं ट्रक और ट्रेलर, प्रशासन खामोश
6 Photos
Didwana News

राजस्थान के इस हाईवे पर 'यमराज' बनकर दौड़ते हैं ट्रक और ट्रेलर, प्रशासन खामोश

Khatu Shyam Ji: पाकिस्तान में कहां-कहां है खाटू श्याम जी का मंदिर?
6 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu Shyam Ji: पाकिस्तान में कहां-कहां है खाटू श्याम जी का मंदिर?

RCA के दो गुटों ने अपनी-अपनी रणजी टीमें की घोषित, राजस्थान क्रिकेट की साख पर सवाल

Jaipur News : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA एक बार फिर आंतरिक विवादों के जाल में उलझ गया है. संगठन, जो पहले भी गुटबाज़ी और सत्ता संघर्ष के लिए चर्चा में रहा है, अब दो अलग-अलग रणजी टीमों के गठन को लेकर नए विवाद में फंस गया है. इस विवाद ने न केवल खिलाड़ियों और चयनकर्ताओं को उलझन में डाल दिया है, बल्कि राजस्थान क्रिकेट की साख पर भी गहरा असर डाला है.

RCA के अंदर लंबे समय से चल रही खींचतान अब मैदान तक पहुँच चुकी है. RCA के दो गुटों ने अपनी-अपनी रणजी टीमों की घोषणा कर दी है. एक तरफ एडहॉक कमेटी सदस्यों का गुट है, तो दूसरी तरफ एडहॉक कमेटी के कन्वीनर हैं.

लेकिन राजस्थान क्रिकेट के लिए ये स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एक राज्य की दो टीमों का दावा न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे खिलाड़ियों का भविष्य भी दांव पर लग सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि इस विवाद की जानकारी बीसीसीआई तक पहुँच चुकी है, और बोर्ड स्थिति पर नज़र रखे हुए है। यदि RCA जल्द समाधान नहीं निकालता, तो बीसीसीआई हस्तक्षेप कर सकता है.

इन सबके बीच राजस्थान खेल परिषद अध्यक्ष नीरज के पवन ने साफ़ किया है, कि RCA को लेकर दो टीम समेत हमारे पास अलग-अलग तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही है और जरूरत पड़ने पर सभी शिकायतों की जांच करवाई जाएगी. खेल विभाग को अगर जरूरत पड़ी तो खिलाड़ियों और खेल के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं.

नीरज के पवन ने संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो खेल मंत्री के निर्देश पर बनाई गई संचालन समिति के जरिए भी खेल कराए जा सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news