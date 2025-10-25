Zee Rajasthan
RCA में फर्जी मेल आईडी और “काले चिट्ठे” खोलने का दावा, फिर हार्डडिस्क में पानी किसने डाला ?

RCA Fake E mail ID Controversy : RAC  यानि राजस्थान क्रिकेट अखाड़ा हमेशा विवादों में रहता है, इस बार एक हार्ड डिस्क में जानबूझकर पानी डालकर डेटा मिटाने की कोशिश हुई है.

Published: Oct 25, 2025, 03:27 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 03:50 PM IST

RCA में फर्जी मेल आईडी और “काले चिट्ठे” खोलने का दावा, फिर हार्डडिस्क में पानी किसने डाला ?

Jaipur News : राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) में फर्जी मेल आईडी प्रकरण ने खेल जगत में हलचल मचा दी है. कुछ दिन पहले RCA के नाम से बनाई गई एक फर्जी मेल आईडी से वायरल हुए ईमेल में RCA के “काले चिट्ठे” खोलने का दावा किया गया था.

इस मेल ने RCA प्रशासन और एडहॉक कमेटी दोनों को सकते में डाल दिया. घटना के बाद RCA कार्यालय में जांच शुरू की गई.

जांच के दौरान सील किए गए ऑफिस से बड़ा खुलासा हुआ है — कांफ्रेंस हॉल में रखे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डैमेज पाई गई.

बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क में जानबूझकर पानी डालकर डेटा मिटाने की कोशिश की गई है. इससे यह शक गहराता जा रहा है कि किसी ने सबूत छिपाने या मिटाने की साजिश रची है.


एडहॉक कमेटी ने इस मामले पर कहा है कि संभवतः कोई व्यक्ति खिड़की के रास्ते अंदर घुसा और कंप्यूटर से छेड़छाड़ की. इस खुलासे के बाद RCA की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके, BCCI को भेजे गए फर्जी मेल के पीछे किसका हाथ है, इसकी खोज जारी है.


RCA में पिछले कुछ समय से आंतरिक राजनीति और गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं. इस ताजा विवाद ने संगठन के अंदर चल रही खींचतान को और उजागर कर दिया है.

क्रिकेट प्रेमियों के बीच अब यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर RCA के अंदर ऐसा कौन है जो एसोसिएशन की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश कर रहा है.

