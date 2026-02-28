राजस्थान क्रिकेट को ट्रस्ट में बदलने के डाक्यूमेंट्स वायरल, ट्रस्ट बनाम टैक्स छूट, विपक्ष ने उठाए सवाल

आरसीए के एडहॉक कमेटी कन्वीनर दींदयाल (डीडी) कुमावत ने देवस्थान विभाग में राजस्थान सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 के तहत ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन किया है. देवस्थान विभाग ने इसके लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें आपत्तियां मांगी गई हैं.
Rajasthan News: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) को देवस्थान विभाग के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर कराने की तैयारी के दस्तावेज वायरल होने से बड़ा बवाल मचा हुआ है. आरोप लगाया जा रहा है कि इससे आरसीए करोड़ों रुपये का आयकर बचा सकती है. शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में भी यह मामला उठाया गया था, जहां विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए.
आरसीए का आधिकारिक स्पष्टीकरण
आरसीए के चार्टर्ड अकाउंटेंट श्याम अग्रवाल ने मामले में स्पष्ट किया है कि आरसीए को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A/12AB के तहत आयकर छूट संबंधी प्रक्रिया में नोटिस प्राप्त हुआ है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आयकर छूट प्राप्त करने के लिए संस्था का चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है. यह प्रक्रिया केवल वैधानिक छूट हासिल करने के उद्देश्य से है और संस्था के कानूनी स्वरूप, स्वामित्व या नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा. ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन होने पर डोनेशन देने वालों को भी धारा 80जी के तहत छूट मिल सकेगी.
ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और कारण
आरसीए अब देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी में है. इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी गई हैं. आयकर विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि खेल संस्थाओं को टैक्स छूट चाहिए तो उन्हें चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर कराना होगा, अन्यथा छूट नहीं मिलेगी. आरसीए कन्वीनर दींदयाल (डीडी) कुमावत ने 3 फरवरी 2025 को देवस्थान विभाग में आवेदन किया था, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उन पर आरसीए में काम करने पर रोक लगा दी थी. आरसीए का कहना है कि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और सरकारी स्तर पर पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही अंतिम फैसला होगा. इससे स्पोर्ट्स एक्ट या सहकारी संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
कई पूर्व पदाधिकारियों और विपक्षी नेताओं ने इस कदम का विरोध किया है. दावा किया जा रहा है कि यह कदम मुख्य रूप से टैक्स बचाने (लगभग 20 करोड़ रुपये) के लिए उठाया जा रहा है. कुछ लोगों ने इसे "क्रिकेट की सत्ता अब भगवान के हाथों में" जैसी टिप्पणियां की हैं. आरसीए में पहले से चल रहे विवादों के बीच यह नया मुद्दा और गहरा गया है, जिसमें एफआईआर की मांग भी तेज हो गई है.