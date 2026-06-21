/परीक्षार्थी ध्यान दें,जयपुर में RE-NEET का महामुकाबला, परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले जान लें एंट्री का आखिरी समय

RE-NEET Exam: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित होने वाली RE-NEET परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. परीक्षा से एक दिन पहले देशभर के परीक्षा केंद्रों पर व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा संचालन और प्रशासनिक तैयारियों का परीक्षण किया गया. जयपुर सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.



सुबह 10 बजे से शुरू हुई मॉक ड्रिल

NTA की ओर से शुक्रवार सुबह 10 बजे से मॉक ड्रिल शुरू की गई. इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा कक्षों की व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया और निगरानी तंत्र की जांच की गई. अधिकारियों ने प्रत्येक केंद्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या सामने न आए.

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वीक्षकों और परीक्षा कर्मियों को दिए गए निर्देश

परीक्षा से पहले सभी केंद्रों पर वीक्षकों और परीक्षा कर्मियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में नई गाइडलाइंस, सुरक्षा प्रोटोकॉल और परीक्षा संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने कर्मचारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया. उम्मीदवारों के प्रवेश, पहचान सत्यापन और परीक्षा समाप्ति तक की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया.



विशेष घड़ियां और नए CCTV कैमरे लगाए गए

इस बार परीक्षा केंद्रों पर समय की एकरूपता बनाए रखने के लिए NTA द्वारा विशेष घड़ियां भेजी गई हैं. सभी परीक्षा कक्षों में इन्हें स्थापित किया जा रहा है ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी और वीक्षक को एक समान समय दिखाई दे. इसके अलावा परीक्षा की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे परीक्षा प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी.



परीक्षा का समय और महत्वपूर्ण सलाह

RE-NEET परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी. प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचें ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. शहर में यातायात व्यवस्था को देखते हुए भी समय का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है.



कंट्रोल रूम स्थापित, प्रशासन पूरी तरह सतर्क

परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है. किसी भी आपात स्थिति या समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीमें लगातार निगरानी रखेंगी. NTA का कहना है कि सभी तैयारियों का उद्देश्य परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है, ताकि परीक्षार्थियों को बेहतर परीक्षा वातावरण मिल सके.

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