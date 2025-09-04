Zee Rajasthan
पिंक सिटी में बारिश बनी आफत, JLN मार्ग-टोंक रोड पर भर गया समंदर

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी में सुबह हुई तेज बारिश ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्थाओं की हकीकत एक बार फिर उजागर कर दी. जेके लोन अस्पताल के बाहर की सड़कें पानी से लबालब हो गईं. सड़कों पर करीब दो फीट तक पानी भर गया, जिससे अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avaj panchal
Published: Sep 04, 2025, 08:44 AM IST | Updated: Sep 04, 2025, 08:44 AM IST

Jaipur News: राजधानी में सुबह हुई तेज बारिश ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्थाओं की हकीकत एक बार फिर उजागर कर दी. जेके लोन अस्पताल के बाहर की सड़कें पानी से लबालब हो गईं. सड़कों पर करीब दो फीट तक पानी भर गया, जिससे अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

बच्चों का इलाज करवाने आए परिजनों को गंदे पानी के बीच होकर अस्पताल तक पहुंचना पड़ा. पहले से ही बीमार बच्चों को गोद में उठाकर जलभराव से गुजरना पड़ा, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया. कई परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम घर से नहा-धोकर निकलते हैं लेकिन अस्पताल पहुंचते-पहुंचते गंदे पानी में डूब जाते हैं. छोटे बच्चों को लेकर इतनी परेशानी होती है, ऊपर से गंदगी और बदबू अलग.

अस्पताल की ओपीडी में आने वाले बच्चों और महिलाओं को भी जलभराव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. बारिश के चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई. जयपुर पुलिस कर्मी पानी में खड़े होकर ट्रैफिक संभालते नजर आए लेकिन न तो नगर निगम का कोई कर्मचारी दिखा और न ही JDA का कोई अधिकारी जल निकासी के लिए सक्रिय नजर आया.

स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने सरकार, नगर निगम और JDA पर लापरवाही के आरोप लगाए. उनका कहना था कि मानसून से पहले फाइलों में नाले-सीवर साफ दिखाए जाते हैं लेकिन असलियत बारिश के बाद सामने आती है, जब पूरा शहर पानी-पानी हो जाता है और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है.

