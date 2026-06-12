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तीर्थ यात्रा का सपना, क्या खुलेगी आपकी किस्मत ? लाखों बुजुर्गों की निगाहें अब लॉटरी पर टिकीं !

Jaipur News : आस्था, उम्मीद और किस्मत...वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस बार बुजुर्गों का उत्साह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. 56 हजार यात्रियों के लक्ष्य के मुकाबले 1 लाख 92 हजार 313 वरिष्ठ नागरिकों ने तीर्थयात्रा पर जाने की इच्छा जताई हैं. सबसे ज्यादा आकर्षण नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई यात्रा को लेकर है, जहां 6 हजार सीटों के लिए 1 लाख 10 हजार सीनियर सिटीजन ने आवेदन किया हैं. यानी एक सीट पर करीब 18 बुजुर्गो की नजर हैं. अब लाखों बुजुर्गों की निगाहें लॉटरी पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि किसका तीर्थ यात्रा का सपना पूरा होगा.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDeepak Goyal
Published: Jun 12, 2026, 04:29 PM|Updated: Jun 12, 2026, 04:29 PM
तीर्थ यात्रा का सपना, क्या खुलेगी आपकी किस्मत ? लाखों बुजुर्गों की निगाहें अब लॉटरी पर टिकीं !
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना इस बार आस्था के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा की भी कहानी बन गई है. राजस्थान की भजनलाल सरकार जहां 56 हजार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की तैयारी में है. 27 मई से 10 जून तक चली आवेदन की प्रकिया में दौरान योजना के लिए 1 लाख 92 हजार 313 से सीनियर सिटीजन ने अलग अलग तीर्थस्थलों पर जाने की इच्छा जाहिर की हैं. सबसे दिलचस्प तस्वीर हवाई यात्रा को लेकर सामने आई है. हवाईजहाज से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के लिए सरकार ने केवल 6 हजार सीटें निर्धारित की हैं. लेकिन 1 लाख 10 हजार 413 वरिष्ठ नागरिकों ने हवाई यात्रा की इच्छा जताई है. इसका सीधा मतलब है कि एक सीट पर करीब 18 बुजुर्गों की नजर हैं .योजना के तहत 50 हजार यात्रियों को एसी ट्रेन के माध्यम से 15 तीर्थस्थलों पर तीर्थ यात्रा कराई जानी है. यानि की कुल आवेदकों के मुकाबले देखें तो ट्रेन की हर सीट पर करीब 4 सीनियर सिटीजन दावेदारी कर रहे हैं. यानी हवाई यात्रा की तुलना में ट्रेन यात्रा में चयन की संभावना ज्यादा है, लेकिन यहां भी सभी आवेदकों को मौका मिलना संभव नहीं होगा. ऐसे में तीर्थ यात्रा का सपना पूरा होना पूरी तरह लॉटरी की किस्मत पर निर्भर रहेगा. प्रदेशभर में सबसे अधिक 13,063 आवेदन जयपुर जिले से आए हैं, जबकि सबसे कम 559 आवेदन फलौदी जिले से प्राप्त हुए हैं.

जिलेवार लॉटरी निकाली जाएगी

देवस्थान विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत का धार्मिक सर्किट इस बार बुजुर्गों की पहली पसंद बना है. ट्रेन यात्रा के लिए रामेश्वरम-मदुरई जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों की संख्या 76 हजार 850 पहुंच गई है. यह कुल आवेदकों का बड़ा हिस्सा है. इसके बाद जगन्नाथपुरी-कोणार्क के लिए 22,269 ने तीर्थयात्रा पर जाने की इच्छा जताई है. वहीं बिहार शरीफ और पटना साहिब यात्रा में सबसे कम रुचि दिखाई गई है. बिहार शरीफ के लिए 138 और पटना साहिब के लिए महज 249 बुजुर्गों ने आवेदन किया हैं. विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के लगभग सभी जिलों से बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, जिससे स्पष्ट है कि बुजुर्गों में धार्मिक यात्राओं को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है. देवस्थान विभाग आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेटा शीट तैयार कर रहा है. इसके बाद जिलेवार लॉटरी निकाली जाएगी. लॉटरी में चयनित वरिष्ठ नागरिकों को तय कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए रवाना किया जाएगा.

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सबसे ज्यादा किस जिले में यात्रियों की संख्या

जयपुर -13063

जोधपुर-6422

कोटा -5752

उदयपुर - 5078

अजमेर - 4727

बीकानेर - 4727

पाली - 4081

सबसे कम किस जिले में यात्रियों की संख्या

फलौदी -559

जैसलमेर -618

खैरथल-तिजारा - 715

कोटपूतली-बहरोड - 826

डीग - 865

धौलपुर- 896

पशुपतिनाथ (काठमांडू) नेपाल-हवाईजहाज से 1 लाख 10 हजार 413 यात्रियों ने जताई इच्छा

ट्रेन के जरिए तीर्थयात्रा जाने वाले स्थलों के लिए यात्रियों की संख्या

रामेश्वरम मदुरई-76,850

जगन्नाथपुरी–कोणार्क-22,269

तिरुपति-पद्मावती-15,879

हरिद्वार–ऋषिकेश–अयोध्या–वाराणसी–सारनाथ-13,780

गंगासागर–कोलकाता-13,523

कामाख्या–गुवाहाटी-11,393

द्वारकापुरी–नागेश्वर–सोमनाथ-11,682

महाकालेश्वर, उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्र्यंबकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा-10,117

वैष्णो देवी-अमृतसर-वाघा बॉर्डर-7132

मथुरा–वृंदावन–बरसाना–आगरा–अयोध्या-6501

गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि-1431

सम्मेदशिखर–पावापुरी–वाराणसी–सारनाथ-1078

श्री हुजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र-291

पटना साहिब, पटना, बिहार-249

बिहार –शरीफ-138

बहरहाल, पिछले वर्ष 1 लाख 84 हजार 15 यात्रियों ने तीर्थयात्रा पर जाने की इच्छा जताई थी. जबकि इस बार यह संख्या बढ़कर 1 लाख 92 हजार 313 पहुंच गई है.आंकड़े साफ बताते हैं कि बुजुर्गों में धार्मिक यात्राओं को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है. अब देखना यह होगा कि लॉटरी की किस्मत किसके हिस्से आस्था की ये यात्रा लिखती है.

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