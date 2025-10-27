लाल गाजर से भरे ट्रक पहुंच रहे हैं बहरोड़ मंडी, दिल्ली-हरियाणा से लेकर पंजाब तक के किसानों का लग रहा जमावड़ा

Red Carrot in Rajasthan News: सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ बहरोड़ की नई सब्जी मंडी में लाल गाजर से लदे ट्रकों की आवक तेजी से बढ़ रही है. अलवर-बहरोड़ स्टेट हाइवे पर स्थित इस मंडी में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों के किसानों और व्यापारियों का जमावड़ा लग गया है, जिससे मंडी खरीद-बिक्री का प्रमुख केंद्र बन गई है. गाजर की बंपर आवक के कारण मंडी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. वर्तमान में लाल गाजर का भाव 35 से 55 रुपये प्रति किलो है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत और व्यापारियों को मुनाफा मिल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शादी के सीजन और सर्दियों की बढ़ती मांग के चलते गाजर की आवक और अधिक बढ़ेगी. किसानों का कहना है कि इस बार अनुकूल मौसम के कारण फसल अच्छी हुई है, जिसका फायदा उन्हें मंडी में मिल रहा है. मंडी में गहमागहमी और व्यापारिक गतिविधियों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दी है.

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही राजस्थान में लाल गाजर की मांग तेजी से बढ़ गई है. स्वाद और सेहत से भरपूर लाल गाजर न केवल गाजर का हलवा जैसे पारंपरिक व्यंजनों के लिए पसंद की जाती है, बल्कि सलाद, जूस और अन्य पकवानों में भी इसका उपयोग बड़े चाव से किया जा रहा है. शादी के सीजन के नजदीक आने के साथ ही बाजारों में लाल गाजर की डिमांड और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि यह मिठाइयों और खास व्यंजनों का अहम हिस्सा है.

स्थानीय सब्जी मंडियों में लाल गाजर की कीमतें 30 से 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, जो पिछले साल की तुलना में 10-15% अधिक है. किसानों का कहना है कि इस बार अच्छी फसल के कारण आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन मांग में वृद्धि के कारण कीमतों में उछाल देखा जा रहा है. जोधपुर, जयपुर और कोटा की मंडियों में लाल गाजर की आवक बढ़ी है, फिर भी दुकानदारों का कहना है कि शादी और उत्सवों के कारण स्टॉक जल्दी खत्म हो रहा है. स्थानीय निवासी रमेश प्रजापत ने बताया, "गाजर का हलवा और गजरेला सर्दियों में हर घर की शान है." कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसान मांग को देखते हुए गाजर की खेती पर ध्यान दें, ताकि आय में वृद्धि हो सके.

बर्डोद कस्बे के अलवर-बहरोड़ स्टेट हाइवे पर टोल टैक्स और डोडावाला जोहड़ के बीच स्थित नई सब्जी मंडी में सर्दियों के मौसम में लाल गाजर की आवक जोर पकड़ रही है. इस बंपर आवक के साथ मंडी में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अन्य शहरों के व्यापारियों का जमावड़ा बढ़ गया है, जिससे यह खरीद-बिक्री का प्रमुख केंद्र बन गई है. मंडी परिसर और इसके आसपास गाजर से लदे वाहनों का आवागमन लगातार बना हुआ है.

वर्तमान में लाल गाजर का भाव 35 से 55 रुपये प्रति किलो के बीच है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है और व्यापारी भी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में गाजर की आवक और बढ़ेगी, जिससे मंडी में और अधिक चहल-पहल देखने को मिल सकती है. किसानों का कहना है कि इस बार अनुकूल मौसम के कारण गाजर की फसल बेहतर हुई है, जिसका लाभ उन्हें मंडी में मिल रहा है. व्यापारियों का मानना है कि शादी के सीजन और सर्दियों की मांग के चलते गाजर की डिमांड और बढ़ेगी.

