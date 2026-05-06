/हवामहल के सामने छात्रों को कुचलने की कोशिश, रिवर्स में दौड़ाई कार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

Rajasthan News: राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हवामहल के सामने रील शूट करने पहुंचे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ एक बेहद दर्दनाक हिट एंड रन घटना हो गई. ड्राइवर ने जानबूझकर छात्रों को कुचलने की कोशिश की और फिर मौके से फरार हो गया.

3 मई की रात करीब 1:30 बजे हवामहल के सामने चार छात्र-छात्राएं रील बना रहे थे. इसी दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर टैक्सी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर बैठी एक छात्रा घायल हो गई. सबसे खतरनाक बात यह रही कि कार का ड्राइवर रिवर्स लेकर वापस आया और छात्रों को कुचलने की कोशिश की. छात्रों ने किसी तरह अपनी जान बचाई.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों का पुलिस पर आरोप

घायल छात्रा समेत सभी छात्रों का आरोप है कि माणकचौक थाना पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की. उन्होंने बताया कि घटना के दो दिन बाद भी पुलिस ने न तो उनका मेडिकल करवाया और न ही कार्रवाई की. सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने खुद दुकानदारों से प्राप्त किए. छात्रों में गुस्सा है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और कार की पहचान कर ली है. हालांकि आरोपी ड्राइवर अभी फरार है. पुलिस का कहना है कि छानबीन जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



हिट एंड रन की बढ़ती समस्या

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले चार वर्षों (2020-2024) में 3.15 लाख से ज्यादा हिट एंड रन मामले दर्ज हुए हैं. इनमें राजस्थान चौथे स्थान पर है. राजस्थान में 24,259 हिट एंड रन मामले दर्ज हुए हैं.

युवाओं में बढ़ रहा आक्रोश

यह घटना जयपुर के युवाओं में काफी आक्रोश पैदा कर रही है. खासकर सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले युवाओं में असुरक्षा का भाव बढ़ गया है. लोग पूछ रहे हैं कि राजधानी के सबसे व्यस्त और पर्यटक स्थल पर रात में भी सुरक्षा क्यों नहीं है?घटना के बाद हवामहल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों और छात्र संगठनों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने और पीड़ित छात्रों को उचित मुआवजा एवं सुरक्षा देने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!