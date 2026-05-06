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हवामहल के सामने छात्रों को कुचलने की कोशिश, रिवर्स में दौड़ाई कार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

Jaipur Hit and Run: जयपुर के प्रसिद्ध हवामहल के सामने रील शूट करने गए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं को एक टैक्सी कार ने टक्कर मार दी. ड्राइवर ने रिवर्स लेकर जानबूझकर छात्रों को कुचलने की कोशिश की और मौके से फरार हो गया. 

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: May 06, 2026, 10:04 AM|Updated: May 06, 2026, 10:04 AM
हवामहल के सामने छात्रों को कुचलने की कोशिश, रिवर्स में दौड़ाई कार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हवामहल के सामने रील शूट करने पहुंचे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ एक बेहद दर्दनाक हिट एंड रन घटना हो गई. ड्राइवर ने जानबूझकर छात्रों को कुचलने की कोशिश की और फिर मौके से फरार हो गया.

3 मई की रात करीब 1:30 बजे हवामहल के सामने चार छात्र-छात्राएं रील बना रहे थे. इसी दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर टैक्सी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर बैठी एक छात्रा घायल हो गई. सबसे खतरनाक बात यह रही कि कार का ड्राइवर रिवर्स लेकर वापस आया और छात्रों को कुचलने की कोशिश की. छात्रों ने किसी तरह अपनी जान बचाई.

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छात्रों का पुलिस पर आरोप
घायल छात्रा समेत सभी छात्रों का आरोप है कि माणकचौक थाना पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की. उन्होंने बताया कि घटना के दो दिन बाद भी पुलिस ने न तो उनका मेडिकल करवाया और न ही कार्रवाई की. सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने खुद दुकानदारों से प्राप्त किए. छात्रों में गुस्सा है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया.

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और कार की पहचान कर ली है. हालांकि आरोपी ड्राइवर अभी फरार है. पुलिस का कहना है कि छानबीन जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.


हिट एंड रन की बढ़ती समस्या
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले चार वर्षों (2020-2024) में 3.15 लाख से ज्यादा हिट एंड रन मामले दर्ज हुए हैं. इनमें राजस्थान चौथे स्थान पर है. राजस्थान में 24,259 हिट एंड रन मामले दर्ज हुए हैं.

युवाओं में बढ़ रहा आक्रोश
यह घटना जयपुर के युवाओं में काफी आक्रोश पैदा कर रही है. खासकर सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले युवाओं में असुरक्षा का भाव बढ़ गया है. लोग पूछ रहे हैं कि राजधानी के सबसे व्यस्त और पर्यटक स्थल पर रात में भी सुरक्षा क्यों नहीं है?घटना के बाद हवामहल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों और छात्र संगठनों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने और पीड़ित छात्रों को उचित मुआवजा एवं सुरक्षा देने की मांग की है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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