चुनाव प्रणाली को स्वच्छ बनाने की रणनीति, राजस्थान की 17 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द

Rajasthan News: चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें राजस्थान की 17 राजनीतिक पार्टियों को डी-लिस्ट कर दिया है. यह कार्रवाई साल 2019 से अभी तक कोई चुनाव न लड़ने और पिछले तीन सालों का ऑडिट रिकॉर्ड नहीं सौंपने के बदले की गई है.

यानी अब प्रदेश की 17 राजनीतिक पार्टियां भविष्य में चुनाव नहीं लड़ सकेंगी. निर्वाचन प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने की व्यापक रणनीति के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने इन राजनीतिक पार्टियों को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

चुनाव आयोग ने राजस्थान की 17 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. आयोग ने लगातार छह साल से चुनाव नहीं लड़ने वाली 17 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों का डी-लिस्ट कर दिया. इनमें जमींदारा पार्टी जैसी प्रभावशाली पार्टी भी शामिल है, जिसने 2013 विधानसभा चुनावों में दो सीटों पर जीत हासिल की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अब ये दल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही उन्हें राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स छूट, चुनाव चिह्न या अन्य सुविधाएं मिलेंगी. दिलचस्प बात यह है कि रद्द हुई 17 पार्टियों में से 6 का मुख्यालय जयपुर में है. यह कार्रवाई आयोग की उस सख्त रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत 2019 से निष्क्रिय दलों को सूची से हटाने का काम शुरू किया गया था.

आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा देश के सभी राज्यों की 808 राजनीतिक दलों को दो महीने के अंदर ही डी-लिस्ट किया जा चुका है. पहले फेज में 9 अगस्त 2025 को 334 दलों को लिस्ट से हटाया गया. अब दूसरे फेज में 474 दलों को डिलिस्ट किया गया है. इसी के साथ आयोग ने पिछले तीन साल से चुनाव खर्च और सालाना अकाउंट्स का ब्यौरा जमा नहीं कराने वाले दलों पर भी नजर टेढ़ी कर ली है.

देशभर में ऐसे 359 दल चिन्हित किए गए हैं. इनमें राजस्थान की 7 पार्टियां भी शामिल हैं. इन दलों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन्हें भी लिस्ट से हटाया जा सकता है.

इन दलों पर गिरी गाज

रद्द हुई पार्टियों में अखंड समाज पार्टी-अलवर, अवामी आवाज पार्टी-जालौर, भारत नव निर्माण पार्टी, अंबाबाड़ी-जयपुर, भारतीय युवा शक्ति-पाली, भारतीय जनतांत्रिक पार्टी, सांगानेर-जयपुर, भारतीय प्रजाजन पार्टी-अलवर, ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया, गोविंदपुरी सोडाला-जयपुर, नेशनल बैकवर्ड मूल दलित माइनोरिटी क्रांति दल-बीकानेर, नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी-श्रीगंगानगर, नया भारत पार्टी, सुमेरपुर-पाली, पंच पार्टी, रायसना-करौली, राजस्थान जनसत्ता, सादुलपुर-चुरू, राजस्थान अतुल्य युवा पार्टी, मुरलीपुरा-जयपुर, राजस्थान मार्क्सवादी दलित लहर-भरतपुर, राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी, बस्सी-जयपुर, सर्वशक्ति दल, मुरलीपुरा-जयपुर, शाइनिंग इंडिया पार्टी, देशनोक पार्टी को रद्द किया गया है.

बहरहाल निर्वाचन आयोग ने क्लीनिंग ड्राइव कदम को भारत की चुनाव प्रणाली को साफ-सुथरा और विश्वसनीय बनाने की अपनी व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया है. यह कार्रवाई न केवल पंजीकृत दलों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, बल्कि देश में स्वच्छ और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को भी बढ़ावा देती है. आयोग की यह सख्ती चुनावी मैदान को साफ-सुथरा करेगी.