सचिवालय में उत्कृष्ट झांकियों का सम्मान, कृषि विभाग की “नमो ड्रोन दीदी” झांकी को पहला पुरस्कार

Republic Day Tableau Awards Rajasthan: खेती से लेकर संस्कृति और स्वास्थ्य तक राजस्थान की सरकारी योजनाओं और नवाचारों की झलक गणतंत्र दिवस-2026 की झांकियों में साफ दिखाई दी. सचिवालय के चिंतन हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में उत्कृष्ट झांकियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें कृषि विभाग की “नमो ड्रोन दीदी” थीम पर आधारित झांकी को पहला पुरस्कार मिला.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने विजेता विभागों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि झांकियों के जरिए सरकार की योजनाओं और विजन को आमजन तक पहुंचाने का यह सशक्त माध्यम है. पहला पुरस्कार पाने वाली “नमो ड्रोन दीदी” झांकी में खेती में ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और महिला सशक्तिकरण को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया था.

यह झांकी इस बात का प्रतीक बनी कि किस तरह महिलाएं अब तकनीक के जरिए खेती की तस्वीर बदल रही हैं. कला एवं संस्कृति विभाग की “राजस्थानी कला” थीम वाली झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला, जिसने प्रदेश की समृद्ध लोककला और सांस्कृतिक विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया.

वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की “मां योजना” पर आधारित झांकी को तीसरा पुरस्कार दिया गया, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया था. गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इस वर्ष कई विभागों ने अपनी योजनाओं और नवाचारों पर आधारित झांकियां प्रदर्शित की थीं.

इनमें पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, गृह विभाग (एसडीआरएफ), आयोजना, स्कूल शिक्षा, वन-पर्यावरण, चिकित्सा-स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे विभाग शामिल रहे. रंग-बिरंगी और विषय आधारित झांकियों ने न सिर्फ दर्शकों को आकर्षित किया, बल्कि यह भी बताया कि सरकार किस तरह तकनीक, संस्कृति और जनकल्याण को एक साथ आगे बढ़ा रही है.

इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नवीन जैन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निदेशक (आईईसी) सौम्या झा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभ मंगला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

