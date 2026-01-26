गणतंत्र दिवस पर बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण कार्यक्रम, CM भजनलाल और टीकाराम जूली ने किया ध्वजारोहण

Jaipur Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण कार्यक्रम हुआ. वर्षों से यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से झंडारोहण कार्यक्रम होता आ रहा है.
Jaipur Republic Day: गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण कार्यक्रम हुआ. वर्षों से यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से झंडारोहण कार्यक्रम होता आ रहा है. सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया, तो वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झंडारोहण किया. बड़ी चौपड़ पर दोनों पार्टियों के मंच लगते हैं.
सत्ता पक्ष के मंच का मुख रामगंज चौपड़ की ओर होता है. विपक्ष के मंच का मुख सांगानेरी गेट की ओर होता है. बरसों से जयपुर की बड़ी चौपड़ पर यह परंपरा चली आ रही है. CM भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया गया.
आज हम कह सकते हैं कि पूरा देश संविधान के हिसाब से चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है. हमारा देश अर्थव्यवस्था में दुनिया में चौथे नंबर पर है. आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार लगातार काम कर रही है.
हमारी सरकार बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है. हर क्षेत्र में हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है. आने वाला समय भारत का है, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज गणतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं. जो लोग सत्ता के अंदर संविधान की वजह से आए हैं. वही लोग आज संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. गणतंत्र हमें ताकत देता है. आज हालात ये हैं कि गणतंत्र ने हमें वोट का अधिकार दिया. आज गरीबों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है.
जाति-धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है. डराने का काम चल रहा है. पहले इनकम टैक्स और ED आती थी, अब वोट काटने वाले भी आ गए हैं. सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपका वोट भी काट दिया जाएगा, यह हालत हो गई है. आज जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, वे अपनी कमियां सुनना नहीं चाहते. पहले उनका टारगेट विपक्षी पार्टी होती थी, अब हद हो गई है.
हमारे शंकराचार्य गौ हत्या रोकने का संकल्प लेकर चल रहे हैं. उन्होंने इस सरकार के खिलाफ कह दिया, तो जो खुद की डिग्री नहीं दिखा पाए, वह शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं. सत्ता के अहंकार में सनातन का अपमान किया जा रहा है, जो लोग सनातन का नाम लेकर सत्ता में आए, उन्होंने अपना अलग सनातन बना लिया है.
हमारा सनातन कभी नहीं कहता था कि हम अपने साधु-संतों का अपमान करें, लेकिन आज यह सब खुलेआम हो रहा है. भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें गणतंत्र को मजबूत करना है. आज जो सत्ता के अंदर हैं, वे संविधान की मूल भावनाओं को भूल गए हैं. मनरेगा जैसी योजना को बंद किया जा रहा है.
