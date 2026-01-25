Zee Rajasthan
Republic Day 2026: SMS स्टेडियम में राजस्थान पुलिस के 17 जांबाज को किया जाएगा सम्मानित, पढ़ें पूरी लिस्ट

Republic Day 2026:  गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर राजस्थान पुलिस के 17 जांबाज को सम्मानित किया जाएगा.राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम में सम्मान दिया जाएगा. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 25, 2026, 08:01 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 08:01 PM IST

Republic Day 2026: SMS स्टेडियम में राजस्थान पुलिस के 17 जांबाज को किया जाएगा सम्मानित, पढ़ें पूरी लिस्ट

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस 2026 राजस्थान पुलिस के 17 जांबाज को सम्मानित होंगे, जिनको राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक मिलेगा. राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम में सम्मान दिया जाएगा.

राष्ट्रपति पुलिस पदक (विशिष्ट सेवाएं)
महानिरीक्षक पुलिस, CID-CB सत्येंद्र सिंह

पुलिस पदक (सराहनीय सेवाएं)
IG ATS/ANTF विकास कुमार
SP सुरक्षा पीयूष दीक्षित
Addl DCP (जोधपुर, सेवानिवृत्त) राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर
Addl SP, CID-SSB (बीकानेर) राम प्रताप विश्नोई
Addl SP, SOG विजय सिंह चौधरी

निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर
PI, PTS बीकानेर मनोज कुमार शर्मा
PI, पुलिस लाइन जोधपुर हनवन्त सिंह राजपुरोहित

SI, मेट्रो जयपुर पुरूषोतम लाल शर्मा
SI, CID-SSB राजसमंद शीला

जमीनी स्तर के जांबाज
ASI श्याम लाल (बासनी, जोधपुर)
ASI स्वर्ण सिंह (श्रीगंगानगर)
HC राजवीर सिंह (6वीं RAC, धौलपुर)
HC सुरेन्द्र सिंह (RPA, जयपुर)
HC पवन कुमार (CID-SSB, श्रीगंगानगर)
Constable रेवन्ता राम (प्रथम RAC, जोधपुर)
Constable सुरेश कुमार शर्मा (ASP कार्यालय, चुरू)

वहीं, राजस्थान पुलिस के डीआईजी शांतनु कुमार सिंह को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा. आईजी दीपक कुमार व परम ज्योति को पुलिस पदक मिलेगा. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस पदकों की घोषणा की.

राजस्थान में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और विशिष्ट सेवाओं के लिए डीआईजी(साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. राहनीय सेवाओं के लिए आईजी पुलिस (गृह) दीपक कुमार,आईजी (अपराध शाखा) परम ज्योति सहित प्रदेश के कुल 16 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी को पुलिस पदक देने की घोषणा की है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सभी चयनित अधिकारियों व कर्मचारियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी.

26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में यातायात को सुचारु एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा विशेष ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था लागू की है.

वहीं, गणतंत्र दिवस समारोह में आने वाले दर्शकों और मेहमानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष पार्किंग व्यवस्था भी की है. आम जनता और परेड में शामिल होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग अमरूदों का बाग में की जाएगी. इसके अलावा रामबाग सर्किल के पास स्थित सुबोध कॉलेज ग्राउंड को भी पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड का उपयोग वीआईपी और विशेष श्रेणी के वाहनों के लिए किया जाएगा.
