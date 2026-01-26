जयपुर में BJP प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस, CM भजनलाल शर्मा ने किया झंडारोहण

Jaipur News: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झंडारोहण के वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, मिथलेश गौतम, मोर्चों के अध्यक्षव सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

झंडारोहण के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि देश में यदि किसी राजनीतिक दल ने संविधान का सम्मान किया है. तो वह भारतीय जनता पार्टी का विशेष योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश ने संविधान को अंगीकार कर गणतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाई और तब से लेकर आज तक भाजपा ने संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. मदन राठौड़ ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है. बल्कि यह देश की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का आधार है. भारतीय जनता पार्टी जब-जब सत्ता में रही है. तब-तब उसने संविधान के अनुरूप शासन चलाने का प्रयास किया है. ताकि देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ सुरक्षित और सुखी जीवन जी सके.

राठौड़ ने कहा कि संविधान का पालन करना सीखना ही सच्चे अर्थों में उसका सम्मान करना है. संविधान यह सिखाता है कि देश में कैसी व्यवस्था हो, कानून का राज कैसे स्थापित किया जाए और किस प्रकार आमजन को न्याय व समान अवसर मिलें. भाजपा की नीतियां इसी सोच पर आधारित रही हैं, जिनका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है. प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां संवैधानिक व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं, वहां आम आदमी का जीवन कठिन हो जाता है.

सर्व समाज का विकास है लक्ष्य

उन्होंने कहा कि हमारे आसपास कई देश ऐसे है. जहां राजनीतिक अस्थिरता और संविधान की अनदेखी के कारण आम नागरिक दुखी है. वहां के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं. इसके विपरीत भारत में मजबूत संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपराओं ने देश को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है.

मदन राठौड़ ने कहा कि देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के अनुसार व्यवस्था को मजबूत बनाए और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले. भाजपा का लक्ष्य है कि सर्व समाज का विकास हो, हर वर्ग को समान अवसर मिले और देश में ऐसी व्यवस्था बने जिसमें कोई भी नागरिक खुद को उपेक्षित महसूस न करे.