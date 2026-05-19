/क्या अब राजस्थान में 24 घंटे मिलेगी बिजली? RERC के नए आदेश ने दी उम्मीद, जानिए आप पर क्या होगा असर!

Jaipur News: राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) के हालिया आदेश ने राज्य की ऊर्जा नीति और भविष्य की बिजली व्यवस्था को लेकर एक बड़ा रास्ता साफ कर दिया है. आयोग ने 15 मई 2026 को दिए गए अपने आदेश में राजस्थान की डिस्कॉम्स और आरयूवीआईटीएल को टैरिफ बेस्ड कम्पेटिटिव बिडिंग (TBCB) के जरिए दीर्घकालिक थर्मल पावर खरीद की अनुमति देकर यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में राज्य सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि स्थायी और लगातार उपलब्ध रहने वाली बिजली के लिए कोयला आधारित बिजली उत्पादन भी जरूरी माना जा रहा है.

दरअसल राजस्थान देश में सबसे तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने वाले राज्यों में शामिल है. प्रदेश में बड़े स्तर पर सोलर और विंड प्रोजेक्ट विकसित हो रहे हैं. लेकिन इन दोनों स्रोतों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इनसे बिजली उत्पादन मौसम और समय पर निर्भर करता है. रात में सोलर बिजली उपलब्ध नहीं रहती और कई बार हवा की कमी से विंड एनर्जी उत्पादन भी प्रभावित होता है. ऐसे में ग्रिड को स्थिर बनाए रखने और चौबीस घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए “बेसलोड पावर” की जरूरत पड़ती है, जिसे थर्मल पावर प्लांट लगातार उपलब्ध कराते हैं.

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RERC का क्या है कहना

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने वर्ष 2035-36 तक राजस्थान के लिए 4440 मेगावाट अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता बताई है. RERC ने इस आंकलन को स्वीकार करते हुए कहा है कि राज्य की डिस्कॉम्स इस क्षमता की खरीद पारदर्शी प्रक्रिया और न्यूनतम लागत के आधार पर करेंगी. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली खरीद के लिए राज्य सरकार और कंपनियां MoU, जॉइंट वेंचर या फिर प्रतिस्पर्धी बोली यानी TBCB जैसे किसी भी मॉडल का इस्तेमाल कर सकती हैं.

TBCB मॉडल का क्या मतलब है

TBCB मॉडल का सबसे बड़ा मतलब यह है कि अब बिजली खरीद सीधे नामांकन या समझौते के बजाय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से होगी. इसमें अलग-अलग कंपनियां बिजली सप्लाई के लिए बोली लगाएंगी और जो कंपनी सबसे कम दर और बेहतर शर्तों पर बिजली उपलब्ध कराएगी, उसे अनुबंध मिलने की संभावना होगी. इससे बिजली खरीद की लागत कम रखने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

ऊर्जा विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान में आने वाले वर्षों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी. औद्योगिक विस्तार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डेटा सेंटर, शहरीकरण और कृषि क्षेत्र में बढ़ती बिजली जरूरतों के कारण राज्य को स्थायी बिजली स्रोतों की आवश्यकता होगी. ऐसे में यह आदेश सिर्फ थर्मल पावर खरीद की मंजूरी नहीं, बल्कि राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल भारत जैसे देश में रिन्यूएबल और थर्मल दोनों के संतुलन से ही विश्वसनीय बिजली व्यवस्था संभव है.

RERC का यह आदेश साफ संकेत देता है कि राजस्थान आने वाले दशक में ऊर्जा सुरक्षा, ग्रिड स्थिरता और चौबीस घंटे बिजली उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए “हाइब्रिड पावर मॉडल” की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें हरित ऊर्जा के साथ थर्मल पावर भी अहम भूमिका निभाएगी.