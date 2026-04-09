राजस्व मामलों को लेकर राजस्थान सरकार सख्त, कलेक्टर से लेकर SDO तक को मिला अल्टीमेटम

Jaipur News: राज्य में वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों को लेकर सरकार ने अब ‘एक्शन मोड’ अपना लिया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी और आमजन को समय पर न्याय दिलाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अदालतों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए. उन्होंने कहा कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के बराबर है इसलिए हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी.

रोज 4 घंटे कोर्ट, पुराने मामलों पर फोकस

बैठक में यह तय किया गया कि सभी राजस्व न्यायालय प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे नियमित रूप से संचालित होंगे. साथ ही, वर्षों से लंबित मामलों की अलग सूची बनाकर उन्हें प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से विशेष अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जमीन, बंटवारा, नामांतरण और सीमा विवाद जैसे मामलों को तेजी से सुलझाना है.

कैम्प कोर्ट्स से गांव-गांव न्याय

मुख्य सचिव ने साफ कहा कि कैम्प कोर्ट्स इस अभियान की गेम चेंजर रणनीति होंगे. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे फील्ड में जाकर ज्यादा से ज्यादा मामलों का मौके पर ही निस्तारण करें, ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

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ज्यादा लंबित वाले जिलों पर खास नजर

अधिक लंबित मामलों वाले जिलों को चिन्हित कर वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. संभागीय आयुक्तों को टारगेट देकर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है, जबकि राजस्व मंडल के सदस्य अपने-अपने जिलों का नियमित निरीक्षण करेंगे.



कलेक्टरों को मासिक समीक्षा का टास्क

सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने कम से कम एक बार राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित मामलों की समीक्षा करें और न्यायालयों का निरीक्षण करें. इससे निचले स्तर पर कामकाज की गति पर सीधा असर पड़ेगा.

बार-बेंच तालमेल पर फोकस

मुख्य सचिव ने कहा कि मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए वकीलों और न्यायालयों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. अनावश्यक स्थगन रोकने और कार्य दिवसों का पूरा उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया.

बेहतर फैसलों से सीखने की पहल

उपखण्ड अधिकारियों को स्पष्ट, तार्किक और गुणवत्तापूर्ण निर्णय लिखने के निर्देश दिए गए हैं. उत्कृष्ट निर्णयों को साझा कर अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और जिला स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है. प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड में सक्रियता बढ़ाएं और मामलों के लंबित रहने के कारणों का विश्लेषण कर समाधान निकालें.

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