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वन विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग का ‘खेल’! कुर्सी पर बैठे रहे IFS, RFS को दे दी पोस्टिंग

Rajasthan Forest Department: राजस्थान वन विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. चार IFS अधिकारियों का तबादला हुए बिना ही उनकी सीटों पर RFS अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई. विवाद बढ़ने के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने संबंधित IFS अधिकारियों को बिना अनुमति चार्ज नहीं सौंपने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक मामला अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है.

Edited byAnsh RajReported byAshish chauhan
Published: Jul 15, 2026, 01:12 PM|Updated: Jul 15, 2026, 01:12 PM
वन विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग का ‘खेल’! कुर्सी पर बैठे रहे IFS, RFS को दे दी पोस्टिंग
Image Credit: IFS Transfer Controversy:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

IFS Transfer Controversy: राजस्थान के वन विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर नया विवाद सामने आया है. विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में कथित तौर पर ऐसी चार सीटों पर राजस्थान वन सेवा यानी RFS अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई, जहां भारतीय वन सेवा यानी IFS अधिकारी पहले से पदस्थ हैं. खास बात यह है कि संबंधित चारों IFS अधिकारियों के तबादले कार्मिक विभाग की ओर से अभी तक नहीं किए गए हैं. ऐसे में RFS अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर विभाग के भीतर सवाल खड़े हो गए हैं. सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा यह पूरा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO तक पहुंच गया है.


IFS का तबादला नहीं, सीट पर RFS की पोस्टिंग

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वन विभाग में तबादलों की अंतिम तिथि 10 जुलाई थी. इसी दौरान विभाग ने RFS अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग सूची जारी की. आरोप है कि सूची जारी करने में विभाग ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि चार IFS अधिकारियों की मौजूदा पोस्टिंग वाली सीटों पर ही RFS अधिकारियों को लगा दिया गया.

अब सवाल उठ रहा है कि जब संबंधित IFS अधिकारियों का ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो उनकी जगह पोस्ट किए गए RFS अधिकारी आखिर पदभार कैसे ग्रहण करेंगे. इसी तकनीकी और प्रशासनिक स्थिति के कारण विभाग में विवाद गहरा गया है.


इन चार पोस्टिंग को लेकर खड़ा हुआ विवाद

जयपुर उत्तर में वर्तमान में IFS अधिकारी देवेंद्र सिंह की जगह RFS मनफूल बिश्नोई की पोस्टिंग की गई है. इसी तरह अलवर में IFS राजेंद्र सिंह हुड्डा की जगह RFS ओमप्रकाश शर्मा को लगाया गया है.

चित्तौड़ में IFS मृदुला सिंह के स्थान पर RFS सुनील कुमार सिंह और उदयपुर उत्तर में IFS अजय चित्तौड़ा की जगह RFS देवेंद्र तिवारी का ट्रांसफर किया गया है. इन चारों पोस्टिंग को लेकर अब वन विभाग के प्रशासनिक स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.


विवाद बढ़ा तो IFS अधिकारियों के चार्ज सौंपने पर रोक

ट्रांसफर सूची जारी होने के बाद पोस्टिंग को लेकर विवाद बढ़ा तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए. संबंधित IFS अधिकारियों को फिलहाल रिलीव नहीं होने और बिना अनुमति चार्ज हैंडओवर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.

यानी जिन पदों पर RFS अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है, वहां मौजूद IFS अधिकारी फिलहाल अपना पदभार नहीं छोड़ेंगे. इस आदेश के बाद वन विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया और पोस्टिंग सूची को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.


DOP ने नहीं किए चारों IFS अधिकारियों के तबादले

जानकारी के मुताबिक चारों IFS अधिकारियों के तबादले कार्मिक विभाग यानी DOP की ओर से नहीं किए गए हैं. IFS अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी नहीं होने के कारण वे अपनी मौजूदा सीटों पर पदस्थ हैं.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भरी हुई सीटों पर RFS अधिकारियों की पोस्टिंग कैसे कर दी गई? क्या वन विभाग ने तबादला सूची जारी करने से पहले मौजूदा अधिकारियों और रिक्त पदों की स्थिति का अध्ययन नहीं किया था? या फिर IFS अधिकारियों के संभावित तबादलों को ध्यान में रखते हुए पहले ही RFS अधिकारियों के आदेश जारी कर दिए गए?


क्या वन विभाग जारी करेगा संशोधित आदेश?

सूत्रों की मानें तो ट्रांसफर-पोस्टिंग का यह विवाद अब CMO तक पहुंच चुका है. मामले की जानकारी उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद विभाग की ओर से संशोधित आदेश जारी किए जाने की संभावना को लेकर भी चर्चा तेज है.

फिलहाल प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देश के बाद संबंधित IFS अधिकारियों के चार्ज हैंडओवर पर रोक लगी हुई है. अब नजर इस बात पर है कि क्या कार्मिक विभाग चारों IFS अधिकारियों के तबादले जारी करता है या वन विभाग RFS अधिकारियों की पोस्टिंग में संशोधन करेगा.


वन विभाग की इस ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया ने प्रशासनिक तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. एक ही पद को लेकर IFS और RFS अधिकारियों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से विभाग में असमंजस बना हुआ है. अब पूरे विवाद में सरकार और वन विभाग के अगले आदेश का इंतजार है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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