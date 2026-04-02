आरजीएचएस में बड़े बदलाव की तैयारी, इंश्योरेंस मोड पर ला रही सरकार, कर्मचारी संगठन बोले- नहीं होगा बर्दाश्त

RGHS Insurance Mode: RGHS यानि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है,प्राइवेट अस्पतालों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आरजीएचएस के तहत लंबित भुगतान नहीं हुआ तो आरजीएचएस से जुडी तमाम सेवाएं बंद कर दी जाएगी, वही अब राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. चिकित्सा विभाग अब इस योजना को इंश्योरेंस मोड पर लाने की दिशा में काम कर रहा है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर संभावना जता चुके है कि सरकार मां योजना की तर्ज पर आरजीएचएस का नया ढांचा तैयार कर सकती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने का लक्ष्य होगा, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से आरजीएचएस में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं. फर्जी बिलिंग, अनावश्यक जांच और इलाज के नाम पर अधिक भुगतान जैसी शिकायतों ने चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में योजना के मौजूदा स्वरूप में बदलाव कर इसे इंश्योरेंस आधारित मॉडल में बदलने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और 6 माह के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा.

वहीं सरकार के इस निर्णय के बाद आरजीएचएस से जुड़े लाभार्थी यानि सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में उतर गए है, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह का कहना है कि इस योजना से प्रदेश में करीब 10 लाख सरकारी जुड़े हुए है जो हर माह योजना से जुड़े रहने के लिए पैसा देते है, यह योजना राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन सरकार इसे इंश्योरेंस मोड पर लाना चाह रही है जो बर्दाश्त नहीं है यदि सरकार इस योजना को लेकर कोई छेड़छाड़ करती है तो कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा.

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