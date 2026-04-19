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राजस्थान वित्त निगम को 50 करोड़ रुपये देगा रीको, 20 करोड़ की पहली दो किश्तें जारी

RIICO 50 Crore: रीको (RIICO) राजस्थान वित्त निगम को 50 करोड़ रुपये की राशि देने जा रहा है। इसकी पहली दो किश्तें पहले ही जारी कर दी गई हैं.

Edited byAnsh RajReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 19, 2026, 02:05 PM|Updated: Apr 19, 2026, 02:05 PM
राजस्थान वित्त निगम को 50 करोड़ रुपये देगा रीको, 20 करोड़ की पहली दो किश्तें जारी
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RIICO Rajasthan Finance Corporation: रीको द्वारा राजस्थान वित्त निगम को 50 करोड़ रुपये का अंश राशि सहयोग देने की स्वीकृति दी गई है जो राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण कदम है. राज्य के औद्योगिक विकास को सुदृढ़ करने और राजकीय विभागों की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.


राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित बजट घोषणा में राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय सुदृढ हेतु राज्य सरकार और रीको द्वारा 50-50 करोड़ रूपये की अंश राशि के सहयोग की घोषणा की गई थी., इस घोषणा के अनुरूप रीको के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति देने के बाद रीको और राजस्थान वित्त निगम के मध्य शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट पूरा किया गया है जिसके तहत चरणबद्ध रूप से राशि जारी की जा रही है.


1. राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित बजट घोषणा,
2. राज्य सरकार और रीको द्वारा 50-50 करोड़ रूपये की अंश राशि के सहयोग की घोषणा,
3. रीको द्वारा अंश राशि के सहयोग से राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय सुदृढीकरण होगी,
4. रीको द्वारा 50 करोड रूपये की अंश राशि सहयोग देने की स्वीकृति दी,
5. अब तक कुल 20 करोड़ रुपये का अंश राशि सहयोग जारी की जा चुकी है,
6. राजस्थान वित्त निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को ऋण स्वीकृत कर सकेगा,
7. राज्य में निवेश होगा और रोजगार के नए अवसर बढेंगे,

रीको प्रबंधन के निर्देशानुसार प्रथम किश्त के रूप में 27 जनवरी 2026 को 10 करोड़ रुपये जारी किए गये थे.इसके बाद 15 अप्रैल 2026 को द्वितीय किश्त के रूप में 10 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए है., इस प्रकार अब तक कुल 20 करोड़ रुपये का अंश राशि सहयोग जारी किया जा चुका है. रीको द्वारा जारी किए गए अंश राशि सहयोग की एवज में राजस्थान वित्त निगम द्वारा रीको को समतुल्य मूल्य के इक्विटी अंशों का आवंटन किया जाएगा., राज्य सरकार द्वारा रीको के माध्यम से दी गई अंश राशि का सहयोग राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय सुदृढीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. राजस्थान वित्त निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को ऋण स्वीकृत कर सकेगा, जिससे राज्य में निवेश होगा और रोजगार के नए अवसर बढेंगे.

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