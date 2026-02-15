RIICO Direct Allotment Scheme 2025: रीको योजना के 8वें चरण में रिकॉर्ड 380 आवेदन, 343 करोड़ राजस्व की उम्मीद

RIICO Direct Allotment Scheme 2025: रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशकों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप आरक्षित दरों पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराना है. मार्च 2025 से शुरू हुई इस योजना के अब तक आठ चरण पूरे हो चुके हैं, और निवेशकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है.

आठवें चरण में रिकॉर्ड आवेदन

योजना के आठवें चरण में 230 औद्योगिक भूखंडों के लिए 380 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो निवेशकों के अत्यधिक उत्साह को दर्शाता है. इन भूखंडों के लिए ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं, जिससे रीको को लगभग 343 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. इन भूखंडों के माध्यम से करीब 1500 करोड़ रुपये का निवेश आने और 20,000 लोगों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है.

कुल प्रगति और आवेदनों की संख्या

सभी चरणों को मिलाकर अब तक 1548 भूखंडों के लिए 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. यह आंकड़ा राज्य की औद्योगिक नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल पर निवेशकों के बढ़ते विश्वास को स्पष्ट रूप से दिखाता है. योजना के पहले सात चरणों में 1230 निवेशकों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं या ऑफर लेटर जारी हो चुके हैं. इन चरणों में लगभग 1985 करोड़ रुपये मूल्य की 320 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हुआ है, जिससे प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं और आर्थिक विकास को बल मिल रहा है.

योजना में शामिल विशेष प्रावधान

निवेशकों की बढ़ती मांग को देखते हुए योजना में औद्योगिक भूखंडों के साथ-साथ लॉजिस्टिक भूखंडों को भी शामिल किया गया है. योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक क्षेत्रों में अवसर प्रदान करना है. इसलिए अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन और सशस्त्र बलों/अर्ध-सैनिक बलों के मृतक आश्रितों के लिए विशेष आरक्षण के साथ भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं. इससे समावेशी विकास सुनिश्चित होता है और विभिन्न वर्गों को औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी का मौका मिलता है.

योजना की अवधि में विस्तार

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है. निवेशक लगातार रीको से संपर्क कर रहे हैं और भूखंडों की मांग कर रहे हैं. निवेशकों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 की अवधि अब दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है. इससे और अधिक निवेशकों को आरक्षित दर पर भूखंड मिल सकेंगे और राजस्थान औद्योगिक हब के रूप में मजबूत होगा.

यह योजना न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है, बल्कि रोजगार सृजन, राजस्व वृद्धि और समावेशी आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. रीको की यह पहल राजस्थान को निवेश के लिए आकर्षक बनाने में सफल साबित हो रही है.

