/सिर्फ 14 मई तक मौका! राजस्थान में फैक्ट्री लगाने का सपना होगा सच, रीको दे रहा है 5500 प्लॉट का बड़ा ऑफर

Jaipur News: राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 10वां चरण प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार दे रहा है. 1 मई से शुरू हुए इस चरण के लिए अब समय सीमित बचा है और आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई 2026 तय की गई है. ऐसे में निवेशकों के पास फैसला लेने के लिए अब केवल कुछ दिन ही शेष हैं.

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार की सक्रिय रणनीति अब जमीन पर असर दिखाने लगी है. मार्च 2025 में लागू इस योजना के तहत अब तक 1662 औद्योगिक भूखण्डों के ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस चरण में निवेशकों के लिए बड़ा अवसर उपलब्ध कराया गया है. जयपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा सहित कुल 103 औद्योगिक क्षेत्रों में 5500 से अधिक प्लॉट ऑफर किए गए हैं. इन क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग लोकेशन विकसित की गई हैं, ताकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों को आसानी से स्थापित किया जा सके.

पहले आओ, पहले पाओ

इस योजना की सबसे खास बात इसकी पारदर्शी प्रक्रिया है. यदि किसी प्लॉट के लिए एक ही आवेदन आता है तो सीधे आवंटन किया जाता है. वहीं, एक से अधिक आवेदन मिलने की स्थिति में 19 मई को ई-लॉटरी के जरिए निष्पक्ष तरीके से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. इस मॉडल में “पहले आओ, पहले पाओ” और “लॉटरी सिस्टम” दोनों का संतुलित उपयोग किया गया है, जिससे विवाद की संभावना काफी कम हो जाती है. नियमों में किए गए बदलाव भी निवेशकों के लिए राहत लेकर आए हैं. पहले आवेदन से 15 दिन पहले एमओयू करना जरूरी था, लेकिन अब निवेशक अंतिम तिथि तक एमओयू कर सकते हैं. इस फैसले से खासतौर पर छोटे और नए उद्यमियों को योजना में शामिल होने का बेहतर मौका मिला है.

अब तक इस योजना के 9 चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें 1662 प्लॉट आवंटित किए गए हैं और लगभग 437 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है. इन प्लॉट्स की कुल वैल्यू 2500 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि इससे करीब 18,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई जा रही है.

मांड्या और थौलाई क्षेत्र लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहे

ग्राउंड स्तर पर भी कुछ क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं. भिवाड़ी के पाथरेडी-सलारपुर क्षेत्र में एनसीआर कनेक्टिविटी के कारण मांग तेज है. जयपुर के मांड्या और थौलाई क्षेत्र लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहे हैं. बीकानेर का गजनेर सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए खास जोन बनता जा रहा है, जबकि बालोतरा टेक्सटाइल सेक्टर का नया केंद्र बन रहा है. अजमेर का माकड़वाली आईटी पार्क भी टेक और स्टार्टअप्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है.

कम लागत, आसान प्रक्रिया और पारदर्शी सिस्टम की वजह से यह योजना निवेशकों के लिए काफी अनुकूल साबित हो रही है. यही कारण है कि इसकी अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है.