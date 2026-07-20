/राजस्थान में औद्योगिक क्रांति, अब फैक्ट्रियों के पास ही मिलेंगे श्रमिक आवास, रीको की नई नीति

Rajasthan News : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के औद्योगिक विकास और रोजगार विजन को आगे बढ़ाते हुए रीको ने फ्लेक्सिबल लैंड लीज और रेंटल पॉलिसी में आंशिक संशोधन किया है. इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ उद्योगों के लिए श्रमिक आवास सुविधा (वर्कर्स हाउसिंग फैसिलिटी) की उपलब्ध करना है. जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित और स्थायी श्रमिक मिल सकें. श्रमिक आवास सुविधा के लिये भूमि का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस आधार पर 30 वर्ष करने का प्रावधान किया है. पारस्परिक सहमति और निगम द्वारा उचित समझे जाने पर इस अवधि को 20 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा.

श्रमिकों की सुविधा, उद्योगों की बढ़ेगी उत्पादकता

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रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि प्रशिक्षित और स्थायी श्रमिक किसी भी औद्योगिक विकास की मजबूत नींव होते हैं, जो निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने में भी भूमिका निभाते हैं. औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास उपलब्ध होने से फैक्ट्रियों की उत्पादकता और श्रमिकों के स्थायित्व में वृद्धि होगी. उद्योगों को कुशल और नियमित कार्यबल उपलब्ध रहेगा, साथ ही बड़े औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा.

1. औद्योगिक विकास और रोजगार विजन को आगे बढ़ाते हुए रीको ने अपनी फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में आंशिक संशोधन.

2. शुरूआती बोली की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भूमि दर का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है.

3. किराया तिमाही आधार पर देय होगा और इसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके अलावा लंबी अवधि के आवंटन के लिए 2 वर्ष मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.

4. रीको के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए अब इस नीति में वर्कर्स हाउसिंग फैसिलिटी को भी शामिल किया.

PPP मॉडल को मिलेगा बढ़ावा

रीको द्वारा उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, इसी वर्ष नीति के अंतर्गत प्लग एंड प्ले, स्पोर्ट्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन, नर्सरी, ग्रामीण हाट, मैरिज गार्डन और मसाला चौक जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं. रीको के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए अब इस नीति में वर्कर्स हाउसिंग फैसिलिटी को भी शामिल किया गया है जिसके लिये रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड नियोजित किए जायेंगे. केंद्रीय बजट—2024 में वित्त मंत्री द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉर्मिटरी आधारित रेंटल हाउसिंग विकसित करने की घोषणा की गई थी. ये योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित की जाएगी और इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का प्रावधान रहेगा.