रीको ने राजस्थान की औद्योगिक गति को दी नई उड़ान, 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित

Rajasthan News: राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रीको (RIICO) लगातार प्रयासरत है. पिछले एक वर्ष में रीको ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं. भूखंड आवंटन और विकास कार्यों में बेहतरीन काम के कारण राजस्थान अब निवेशकों का पसंदीदा राज्य बन गया है. उद्यमियों में राज्य में नये उद्योग लगाने का रुझान तेजी से बढ़ा है. रीको के इस सक्रिय प्रयास से राजस्थान में औद्योगिक विकास की नई लहर आ रही है.
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RIICO Rajasthan: राजस्थान की अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने के लिये रीको लगातार प्रयास कर रहा है., रीको ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्धियां हासिल की है. रीको द्वारा हर वर्ष अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया जा रहा है, जो राज्य में औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में रीको द्वारा जहां राज्य में 12 नए औद्योगिक क्षेत्र आवंटन हेतु खोले गए थे, वहीं वर्ष 2025-26 में 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं, जो औद्योगिक विस्तार के प्रति रीको की प्रतिबद्धता को दिखाता है.इसी प्रकार से रीको ने वर्ष 2024-25 में 880 भूखण्डों का आवंटन किया था जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2175 भूखण्डों का आवंटन किया गया है जो रीको की कार्यशैली और उद्यमियों का राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने के प्रति रूझान बढा रहा है.
रीको विकास कार्यों पर खर्च करने में भी पीछे नहीं है. वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों हेतु 413 करोड़ रुपये के कार्यादेश दिये थे, वहीं 2025-26 में 1045 करोड़ रुपये के विकास कार्यों हेतु कार्यादेश दिए गए हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है.,राजस्व प्राप्ति के मामले में भी रीको ने इस वर्ष रिकॉर्ड दर्ज किया है., वर्ष 2024-25 में भूमि के आवंटन से जहां 1513 करोड़ रुपये रीको को प्राप्त हुए, वहीं 2025-26 में रीको को 2526 करोड़ रुपये इस मद में मिले है.
नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण में भी रीको ने प्रगति की है. वर्ष 2024-25 में जहां 111 करोड़ रुपये की भूमि प्राप्त की गई थी, वहीं 2025-26 में 1611 करोड़ रुपये की भूमि रीको द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों से आवंटित कराई गई है. रीको हर वर्ष नए मानक स्थापित करते हुए राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा और गति दे रहा है.,
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