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Rajasthan Government Project: रीको की नई पहल से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा नया बूस्ट

Rajasthan Governemnt Project: राजस्थान में रीको ने औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं और प्लग एंड प्ले परियोजनाओं के लिए 15 भूखंड आवंटित किए हैं. करीब 9 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इन सुविधाओं से निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 02, 2026, 02:01 PM|Updated: Jun 02, 2026, 02:02 PM
Rajasthan Government Project: रीको की नई पहल से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा नया बूस्ट
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Governemnt Project: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं के विकास की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है. इसी क्रम में औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास और ‘प्लग एंड प्ले’ आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके लिए रीको ने इच्छुक निवेशकों और संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके बाद 15 भूखंडों के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया आयोजित की गई.

15 भूखंडों का रेंटल आधार पर आवंटन
रीको द्वारा कुल 15 भूखंडों का किराया आधारित (रेंटल बेसिस) आवंटन किया जा रहा है. इनमें से 12 भूखंड खेल सुविधाओं के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 3 भूखंड ‘प्लग एंड प्ले’ परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जा रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और निवेश को प्रोत्साहित करना है.

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इन औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित होंगी खेल सुविधाएं
खेल सुविधाओं के लिए जिन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है, उनमें जयपुर जिले के सीतापुरा फेज-तृतीय, अपैरल पार्क और बगरू (छितरौली), कोटा का इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर का बोरानाडा, सिरोही का आबू रोड (अर्बुदा), खैरथल-तिजारा का भिवाड़ी (कारोली), झुंझुनू-द्वितीय, अजमेर का किशनगढ़, पाली फेज-4, सवाई माधोपुर का खेरड़ा तथा सीकर का रींगस विस्तार औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं.

तीन स्थानों पर मिलेगी प्लग एंड प्ले सुविधा
प्लग एंड प्ले सुविधाओं के लिए जयपुर के सीतापुरा फेज-तृतीय, जोधपुर के बोरानाडा स्थित एग्रो फूड पार्क और कोटा के रानपुर स्थित एग्रो फूड पार्क में भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है. इन सुविधाओं के माध्यम से नए उद्यमियों को तैयार ढांचे के साथ काम शुरू करने का अवसर मिलेगा, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी.

रीको को मिलेगा वार्षिक राजस्व
रीको द्वारा आवंटित किए जा रहे सभी भूखंडों का कुल क्षेत्रफल लगभग 9 एकड़ है. इन भूखंडों के आवंटन से रीको को करीब 228 लाख रुपये का वार्षिक किराया प्राप्त होने का अनुमान है. भूखंडों का आवंटन प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए किया जा रहा है. इसके बाद नियमानुसार 10 वर्षों तक की अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी उपलब्ध रहेगा.

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
रीको की यह पहल औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. प्लग एंड प्ले मॉडल से नए उद्यमी बिना किसी शुरुआती निर्माण संबंधी बाधा के अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे. वहीं खेल सुविधाओं के विकास से औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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