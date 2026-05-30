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भजनलाल सरकार का बड़ा दांव, राजस्थान के इन 9 शहरों की 1 जून से बदलने जा रही है किस्मत

Jaipur News :राजस्थान में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को चार विकास मॉडलों पर विकसित किया जाएगा. मॉडल-ए में रीको द्वारा आवंटित भूमि पर पूरी तरह निजी डवलपर द्वारा विकास किया जाएगा.

Edited byDamodar prasad raigarUpdated byPragati Pant
Published: May 30, 2026, 01:53 PM|Updated: May 30, 2026, 02:06 PM
भजनलाल सरकार का बड़ा दांव, राजस्थान के इन 9 शहरों की 1 जून से बदलने जा रही है किस्मत
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत रीको ने प्राइवेट डेवलपर्स के माध्यम से औद्योगिक पार्क विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की. इस नीति के मॉडल ‘ए’ और ‘डी’ के तहत प्रदेश के 9 स्थानों पर 645 हेक्टेयर भूमि में नए पार्क विकसित किए जाएंगे. इसके लिए एक जून से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 18 मार्च 2026 को औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया गया था.

राजस्थान बनेगा 'फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन'

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रीको प्रबंध निदेशक सुरेश ओला ने बताया कि प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, भूमि-जल-ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक व सतत उपयोग और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है. इससे विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास होगा और राजस्थान देश-विदेश में विश्वसनीय एवं फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा. इस नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए चार मॉडल- ए, बी, सी और डी निर्धारित किए गए हैं.

मॉडल-A ल-गभग 374 हेक्टेयर में पार्क विकसित होंगे

रीको प्रबंध निदेशक सुरेश ओला ने बताया कि मॉडल ''ए'' के तहत रीको द्वारा आवंटित लगभग 374 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर निजी डवलपर द्वारा पार्कों का विकास किया जाएगा. इन चिन्हित स्थानों में बालोतरा के वेदरलाई गांव में करीब 58 हेक्टेयर, धौलपुर के बिजौली गांव में करीब 38 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ के नरबदिया गांव में करीब 23 हेक्टेयर, भीलवाड़ा के कोड़िया गांव में करीब 21 हेक्टेयर, दौसा के राजाहेड़ा, गूढ़ा आशिकपुरा और नूरपुर गांव में करीब 135 हेक्टेयर, बूंदी के मायेजा गांव में करीब 27 हेक्टेयर और डीडवाना कुचामन के भाकरी मोलास गांव में करीब 72 हेक्टेयर भूमि शामिल है.

मॉडल-D— 271 हेक्टेयर में पार्क विकसित होंगे

रीको एमडी ओला ने बताया कि मॉडल ‘डी’ के तहत पीपीपी मोड पर कुल 271 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे.अजमेर के कनईकलां गांव में करीब 107 हेक्टेयर भूमि और दौसा के कोटवालों का बास, नांगल झामरवाड़ा, रालतवाता और सुधरामपाड़ा गांव में करीब 164 हेक्टेयर भूमि शामिल है.

कैसे विकसित होंगे ये पार्क ? समझिए चारों मॉडलों का गणित

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को चार विकास मॉडलों पर विकसित किया जाएगा. मॉडल-ए में रीको द्वारा आवंटित भूमि पर पूरी तरह निजी डवलपर द्वारा विकास किया जाएगा. मॉडल-बी के तहत औद्योगिक पार्क के लिए 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा और शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसी तरह, मॉडल-सी के तहत पार्क के लिए संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था की जाएगी और मॉडल-डी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा. इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी.

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