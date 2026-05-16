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ईंधन बचाओ कह रही सरकार, JCTSL बसें तोड़ रही जनता का भरोसा, आमजन परेशान

Jaipur City Transport: जयपुर में सरकार लगातार लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर ईंधन बचाने की अपील कर रही है, लेकिन JCTSL बसों की बदहाल स्थिति जनता का भरोसा तोड़ रही है.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: May 16, 2026, 08:22 AM|Updated: May 16, 2026, 08:22 AM
ईंधन बचाओ कह रही सरकार, JCTSL बसें तोड़ रही जनता का भरोसा, आमजन परेशान
Image Credit: AI Generated Image

JCTSL Bus: राजधानी जयपुर में एक ओर सरकार लगातार लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और ईंधन बचाने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर Jaipur City Transport Services Limited (JCTSL) की बसों की बदहाल स्थिति लोगों का भरोसा तोड़ रही है. डीज़ल-पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच आमजन के लिए सार्वजनिक परिवहन सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, लेकिन शहर में चल रही JCTSL बसों की हालत खुद सवाल खड़े कर रही है.

रामबाग सर्किल पर एक JCTSL बस बीच सड़क पर खराब हो गई, जिसके चलते लंबे समय तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही. बस खराब होने के बाद यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतरना पड़ा. यह कोई पहला मामला नहीं है, जब JCTSL की बस बीच सड़क पर बंद हुई हो. आए दिन शहर के अलग-अलग इलाकों में बसों के खराब होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं.

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JCTSL की बसों का मेंटेनेंस बेहद खराब बताया जा रहा है. कई बसों के मेडिकल बॉक्स तक बदहाल स्थिति में हैं. खराब रखरखाव के कारण कभी बसों का डीज़ल खत्म हो जाता है तो कभी तकनीकी खराबी के चलते बसें रास्ते में खड़ी हो जाती हैं. इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ता है, जो रोजाना इन बसों में सफर करते हैं.

जानकारी के अनुसार जयपुर शहर में फिलहाल करीब 190 बसें ही संचालित हो रही हैं, जबकि शहर की आबादी और बढ़ते ट्रैफिक के हिसाब से यह संख्या बेहद कम मानी जा रही है. ऐसे में आमजन के सामने परेशानी और बढ़ जाती है.

जब सरकार खुद सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तब जरूरी है कि JCTSL की बसों की स्थिति में सुधार किया जाए. अगर बसें इसी तरह बीच रास्ते में खराब होती रहीं, तो लोग अपनी निजी गाड़ियां छोड़कर सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा कैसे करेंगे.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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