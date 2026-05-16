/ईंधन बचाओ कह रही सरकार, JCTSL बसें तोड़ रही जनता का भरोसा, आमजन परेशान

JCTSL Bus: राजधानी जयपुर में एक ओर सरकार लगातार लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और ईंधन बचाने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर Jaipur City Transport Services Limited (JCTSL) की बसों की बदहाल स्थिति लोगों का भरोसा तोड़ रही है. डीज़ल-पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच आमजन के लिए सार्वजनिक परिवहन सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, लेकिन शहर में चल रही JCTSL बसों की हालत खुद सवाल खड़े कर रही है.

रामबाग सर्किल पर एक JCTSL बस बीच सड़क पर खराब हो गई, जिसके चलते लंबे समय तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही. बस खराब होने के बाद यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतरना पड़ा. यह कोई पहला मामला नहीं है, जब JCTSL की बस बीच सड़क पर बंद हुई हो. आए दिन शहर के अलग-अलग इलाकों में बसों के खराब होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं.

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JCTSL की बसों का मेंटेनेंस बेहद खराब बताया जा रहा है. कई बसों के मेडिकल बॉक्स तक बदहाल स्थिति में हैं. खराब रखरखाव के कारण कभी बसों का डीज़ल खत्म हो जाता है तो कभी तकनीकी खराबी के चलते बसें रास्ते में खड़ी हो जाती हैं. इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ता है, जो रोजाना इन बसों में सफर करते हैं.

जानकारी के अनुसार जयपुर शहर में फिलहाल करीब 190 बसें ही संचालित हो रही हैं, जबकि शहर की आबादी और बढ़ते ट्रैफिक के हिसाब से यह संख्या बेहद कम मानी जा रही है. ऐसे में आमजन के सामने परेशानी और बढ़ जाती है.

जब सरकार खुद सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तब जरूरी है कि JCTSL की बसों की स्थिति में सुधार किया जाए. अगर बसें इसी तरह बीच रास्ते में खराब होती रहीं, तो लोग अपनी निजी गाड़ियां छोड़कर सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा कैसे करेंगे.

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