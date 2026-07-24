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राइजिंग राजस्थान के 49 बड़े निवेश प्रस्तावों की समीक्षा, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा-मंजूरियों में देरी खत्म करें

Jaipur News : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्पष्ट कहा कि निवेश प्रस्ताव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द जमीन पर दिखाई देने चाहिए.

Edited byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 24, 2026, 09:21 AM|Updated: Jul 24, 2026, 09:21 AM
राइजिंग राजस्थान के 49 बड़े निवेश प्रस्तावों की समीक्षा, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा-मंजूरियों में देरी खत्म करें
Image Credit: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक ली

Jaipur News : राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए निवेश समझौतों (एमओयू) को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर चयनित 49 महत्वपूर्ण एमओयू की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित विभागों को लंबित मामलों का जल्द निस्तारण कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए.

अटकी परियोजनाओं को जल्द जमीन पर उतारने के निर्देश

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बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि निवेश प्रस्ताव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द जमीन पर दिखाई देने चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन परियोजनाओं में किसी प्रकार की प्रशासनिक, नीतिगत या प्रक्रियागत बाधाएं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, ताकि निवेश समय पर शुरू हो सके. बैठक के दौरान राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) तथा स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी) को विभिन्न स्वीकृतियों की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए.

जिला कलेक्टर्स के साथ VC के जरिए दिए निर्देश

जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर मुख्य सचिव ने विभागों और जिला प्रशासन को समन्वय बनाकर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा. मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेश प्रक्रियाओं को पहले से अधिक सरल बनाया है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है. उन्होंने कहा कि राजस्थान को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं का लगातार सरलीकरण किया जा रहा है.

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, कौशल एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) के आयुक्त नीलाभ सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.


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