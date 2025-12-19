Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Politics: ब्लैकमेल के आरोप के साथ ऋतु बनावत का जवाब, विधानसभा अध्यक्ष से सीबीआई जांच की मांग

Ritu Banawat News: राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति ने निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को तीन दिन में पेश होकर जवाब देने को कहा था. ऋतु बनावत ने समिति के सामने हाजिर होकर अपना पूरा पक्ष रख दिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu Sharma
Published: Dec 19, 2025, 12:57 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 12:57 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!
7 Photos
bundi news

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!

धूल भरी आंधियों का सैलाब, मास्क पहने इंसान, ‘येलो सिटी’ बनता उदयपुर और गुरू शिखर से दिखेगा धूल का गुब्बार! जानें क्या होगा अरावली खत्म होने का अंजाम
9 Photos
Save Aravalli Campaign

धूल भरी आंधियों का सैलाब, मास्क पहने इंसान, ‘येलो सिटी’ बनता उदयपुर और गुरू शिखर से दिखेगा धूल का गुब्बार! जानें क्या होगा अरावली खत्म होने का अंजाम

राजस्थान में एक्टिव होगा एक नए पश्चिमी विक्षोभ, 19 से 22 दिसंबर तक इन इलाकों में छाएंगे रहेंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक्टिव होगा एक नए पश्चिमी विक्षोभ, 19 से 22 दिसंबर तक इन इलाकों में छाएंगे रहेंगे बादल

Rajasthan Fog Alert: धुंध में धुंधला हुआ पूरा राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में नहीं दिख रहा कुछ, सर्द हवा के साथ Dense Fog का डबल अटैक
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Fog Alert: धुंध में धुंधला हुआ पूरा राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में नहीं दिख रहा कुछ, सर्द हवा के साथ Dense Fog का डबल अटैक

Rajasthan Politics: ब्लैकमेल के आरोप के साथ ऋतु बनावत का जवाब, विधानसभा अध्यक्ष से सीबीआई जांच की मांग

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति के सामने निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने अपना पूरा पक्ष रख दिया है. समिति ने उन्हें तीन दिन के अंदर पेश होकर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा था. ऋतु बनावत ने कहा कि उन्होंने समिति को सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी हैं और कुछ अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.

बनावत ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने किसी से कोई मांग नहीं की, बल्कि उल्टा उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है. इस पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है.

विधायक निधि के खर्च को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और वे उसका पूरी तरह पालन करती हैं. बनावत ने चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने किसी को कोई ऑफर लेटर नहीं दिया और अगर विधानसभा चाहे तो उनके पति को भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अब नजर इस बात पर टिकी है कि सदाचार समिति इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है. ऋतु बनावत का दावा है कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं और सच्चाई जल्द सामने आएगी.

खबर अपडेट की जा रही है…

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news