Rajasthan Politics: ब्लैकमेल के आरोप के साथ ऋतु बनावत का जवाब, विधानसभा अध्यक्ष से सीबीआई जांच की मांग

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति के सामने निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने अपना पूरा पक्ष रख दिया है. समिति ने उन्हें तीन दिन के अंदर पेश होकर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा था. ऋतु बनावत ने कहा कि उन्होंने समिति को सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी हैं और कुछ अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.

बनावत ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने किसी से कोई मांग नहीं की, बल्कि उल्टा उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है. इस पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है.

विधायक निधि के खर्च को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और वे उसका पूरी तरह पालन करती हैं. बनावत ने चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने किसी को कोई ऑफर लेटर नहीं दिया और अगर विधानसभा चाहे तो उनके पति को भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है.

अब नजर इस बात पर टिकी है कि सदाचार समिति इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है. ऋतु बनावत का दावा है कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं और सच्चाई जल्द सामने आएगी.

खबर अपडेट की जा रही है…

