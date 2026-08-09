/सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

Rajasthan News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब दहमी-रिवाली रोड पर एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा मिला. शव की पहचान भीटेडा निवासी उपदेश यादव के रूप में हुई है. उपदेश यादव रिवाली ग्राम पंचायत की उपसरपंच बबिता यादव के पति थे. शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सिर पर चोट के निशान मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है.



सुबह सड़क किनारे मिला शव

जानकारी के अनुसार रविवार सुबह दहमी-रिवाली रोड से गुजर रहे लोगों की नजर सड़क किनारे पड़े शव पर गई. इसके बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी गई. कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना बहरोड़ थाना पुलिस को दी गई. जानकारी मिलते ही थानाधिकारी रविंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान उपदेश यादव के रूप में होने के बाद उनके परिवार को सूचना दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए.

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सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका

पुलिस के अनुसार उपदेश यादव के सिर पर चोट के निशान मिले हैं. इसी वजह से मौत को संदिग्ध माना जा रहा है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि उनकी मौत किस वजह से हुई और चोट कैसे लगी. ग्रामीणों ने मौके पर पुलिस अधिकारियों के सामने हत्या की आशंका जताई. उनका कहना है कि उपदेश यादव की किसी से दुश्मनी नहीं थी और ऐसे में सड़क किनारे उनका शव मिलना कई सवाल खड़े करता है. हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम और एफएसएल जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आएगी.



आरओ वाटर सप्लाई का काम करते थे उपदेश

परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक उपदेश यादव आरओ वाटर सप्लाई का काम करते थे. उनकी पत्नी बबिता यादव रिवाली पंचायत की उपसरपंच हैं. सामान्य तौर पर काम करने वाले उपदेश का शव इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से परिवार के साथ-साथ गांव के लोग भी हैरान हैं. घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीण लगातार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.



एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उपदेश यादव की मौत से पहले उनकी गतिविधियां क्या थीं और वह किन लोगों के संपर्क में थे. इसके लिए उनके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और अन्य जानकारियां भी खंगाली जा रही हैं. जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उपदेश यादव आखिरी बार किसके साथ थे और दहमी-रिवाली रोड तक कैसे पहुंचे.



उपदेश की किसी से नहीं थी दुश्मनी-ग्रामीण

घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है. ग्रामीण रविंद्र यादव ने बताया कि उपदेश यादव की किसी से दुश्मनी नहीं थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उपदेश की हत्या की गई है और पुलिस को पूरे मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए. ग्रामीणों के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है. पुलिस ने भी कहा है कि जांच में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. फिलहाल उपदेश यादव की मौत की गुत्थी उलझी हुई है. क्या सड़क किनारे मिली यह मौत हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश है? इसका जवाब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और पुलिस की पड़ताल के बाद ही सामने आएगा. पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है.

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