Sikar News: खुशियों में छाया मातम! रक्षाबंधन पर राखी बांधने जा रही बुजुर्ग महिला की सड़क हादसे में मौत

Sikar News: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दर्दनाक हादसा! नीमकाथाना में बाइक से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत. राखी बांधने जा रही थीं अपने भाई को. खुशियों का पर्व मातम में बदल गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 10, 2025, 08:03 IST | Updated: Aug 10, 2025, 08:03 IST

Sikar News: खुशियों में छाया मातम! रक्षाबंधन पर राखी बांधने जा रही बुजुर्ग महिला की सड़क हादसे में मौत

Sikar News: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. नीमकाथाना के हंसामपुर निवासी गीता देवी अपने बेटे रामावतार के साथ बाइक पर सवार होकर अपने पीहर मावंडा अपने भाई को राखी बांधने जा रही थीं. चूहा की ढाणी के पास अचानक महिला बाइक से गिर गई और उनकी मौत हो गई. परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. इस हादसे ने रक्षाबंधन की खुशियों को मातम में बदल दिया.


सीकर के नीमकाथाना इलाके में रक्षाबंधन के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ. हंसामपुर की रहने वाली बुजुर्ग महिला गीता देवी अपने बेटे रामावतार के साथ बाइक पर सवार होकर अपने पीहर मावंडा अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी. तभी चूहा की ढाणी के पास अचानक महिला बाइक से गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाद में परिजनों को सौंप दिया.

यह घटना रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक बड़ा हादसा है, जिसमें एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. गीता देवी अपने भाई को राखी बांधने के लिए उत्साहित थीं, लेकिन इससे पहले कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचतीं, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

खबर अपडेट की जा रही है.

