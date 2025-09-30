Zee Rajasthan
सड़क हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, जिंदा जलकर चालक की दर्दनाक मौत

Road Accident News: जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर दूदू के पास एक भीषण सड़क हादसे में बिस्किट से लदा ट्रक डिवाइडर तोड़कर टाइल्स से भरे ट्रेलर से टकरा गया. टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, जो देखते ही देखते आग का गोला बन गया. चालक कैबिन में फंस गया और जिंदा जलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 30, 2025, 09:19 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 09:19 AM IST

Jaipur Road Accident: जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर दूदू के पास अल सुबह एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर के बाद ट्रक आग का गोला बन गया. इस हादसे में ट्रक चालक कैबिन में फंस गया और आग में जलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई. पास में पेट्रोल पंप होने के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक चालक की जान जा चुकी थी. हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसे की पूरी कहानी
हादसा जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर दूदू के पास सुबह करीब 4 बजे हुआ. बिस्किट से लदा एक ट्रक जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा था, तभी डिवाइडर तोड़कर वह सामने से आ रहे टाइल्स से भरे ट्रेलर से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में तुरंत आग लग गई. बिस्किट की पैकिंग सामग्री ने आग को और भड़का दिया, जिससे ट्रक पूरी तरह आग का गोला बन गया. चालक कैबिन में फंस गया और बच नहीं सका. पास के पेट्रोल पंप के कारण खतरा और बढ़ गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए.

पुलिस और बचाव कार्य
दूदू थाना प्रभारी मुकेश कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे. क्रेन की मदद से चालक के जले हुए शव को कैबिन से निकाला गया. पानी के टैंकरों से आग को बुझाया गया, लेकिन दमकल की अनुपस्थिति ने बचाव कार्य में बाधा डाली. हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुचारू किया. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

दमकल की कमी ने बढ़ाई मुश्किल
दूदू मुख्यालय पर दमकल की सुविधा न होने से इस तरह के हादसों में बचाव कार्य प्रभावित होता है. स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को दमकल स्टेशन की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ. इस हादसे ने एक बार फिर दमकल सुविधा की कमी को उजागर किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. यह घटना सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता पर सवाल उठाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

