सड़क हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, जिंदा जलकर चालक की दर्दनाक मौत

Jaipur Road Accident: जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर दूदू के पास अल सुबह एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर के बाद ट्रक आग का गोला बन गया. इस हादसे में ट्रक चालक कैबिन में फंस गया और आग में जलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई. पास में पेट्रोल पंप होने के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक चालक की जान जा चुकी थी. हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसे की पूरी कहानी

हादसा जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर दूदू के पास सुबह करीब 4 बजे हुआ. बिस्किट से लदा एक ट्रक जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा था, तभी डिवाइडर तोड़कर वह सामने से आ रहे टाइल्स से भरे ट्रेलर से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में तुरंत आग लग गई. बिस्किट की पैकिंग सामग्री ने आग को और भड़का दिया, जिससे ट्रक पूरी तरह आग का गोला बन गया. चालक कैबिन में फंस गया और बच नहीं सका. पास के पेट्रोल पंप के कारण खतरा और बढ़ गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए.

पुलिस और बचाव कार्य

दूदू थाना प्रभारी मुकेश कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे. क्रेन की मदद से चालक के जले हुए शव को कैबिन से निकाला गया. पानी के टैंकरों से आग को बुझाया गया, लेकिन दमकल की अनुपस्थिति ने बचाव कार्य में बाधा डाली. हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुचारू किया. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दमकल की कमी ने बढ़ाई मुश्किल

दूदू मुख्यालय पर दमकल की सुविधा न होने से इस तरह के हादसों में बचाव कार्य प्रभावित होता है. स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को दमकल स्टेशन की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ. इस हादसे ने एक बार फिर दमकल सुविधा की कमी को उजागर किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. यह घटना सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता पर सवाल उठाती है.