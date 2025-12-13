राजस्थान के स्कूलों में बनेंगे ‘सड़क सुरक्षा क्लब’, ट्रैफिक नियमों की मिलेगी व्यवस्थित ट्रेनिंग

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में तेज रफ्तार बाइक चलाने, बिना लाइसेंस नाबालिगों के वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कई मामलों में अभिभावक भी बच्चों को वयस्क होने से पहले वाहन उपलब्ध करा देते हैं, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ‘सड़क सुरक्षा क्लब’ गठित करने का निर्णय लिया है.

बच्चों को यातायात नियमों के लिए जागरूक करने के लिए शिक्षा निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही सभी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब बनाए जाएंगे. इन क्लबों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्लब के माध्यम से रैली, कार्यशाला, पोस्टर प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें छात्र-छात्राओं के साथ आम नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा. निर्देशों में बाल वाहिनी (स्कूल वाहन) नियमों के सख्त पालन पर विशेष जोर दिया. स्कूल बसों और अन्य वाहनों की फिटनेस, निर्धारित गति सीमा, चालक की योग्यता और सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है.

इसके साथ ही शिक्षकों के लिए भी सड़क सुरक्षा से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि वे विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन दे सकें. सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य किया गया है. यह नियम विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों और अन्य स्टाफ पर भी लागू होगा.

वहीं नाबालिग विद्यार्थियों के वाहन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि घर से ही नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके. इसके अलावा नो बैग डे और विद्यालयों के विशेष कार्यक्रमों में भी ट्रैफिक जागरूकता यातायात एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा.

यातायात जागरूकता कार्यशाला कभी आयोजन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को सड़क हादसों के खतरे, ट्रैफिक संकेतों, नियमों और सुरक्षा उपकरणों के महत्व की विस्तृत जानकारी दी जाएगी. शिक्षा विभाग का मानना है कि इन प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और एक जिम्मेदार नागरिक पीढ़ी तैयार होगी.