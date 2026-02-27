Zee Rajasthan
Jaipur Bus Fire Incident: मानसरोवर रीको चौराहे पर बड़ा हादसा, रोडवेज बस जलकर खाक

Jaipur Bus Fire Incident: राजधानी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रीको चौराहे के पास एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

Published:Feb 27, 2026, 04:16 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 04:50 PM IST

Jaipur Bus Fire Incident: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रीको चौराहे के पास एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग को बुझाने में जुट गई.

करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. आग की लपटों और धुएं के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. मिली जानकारी के अनुसार, बस में आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. ये रोडवेज बस सिंधीकैंप बस स्टैण्ड से केकड़ी जा रही थी. बस में करीब 70 यात्री सवार थे. घटना में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

बस के वायर में आग लगी थी, जो इंजन तक पहुंची. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में सवार यात्रियों को तुरंत नीचे उतार लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है.

