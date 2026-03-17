कैलादेवी लक्खी मेले के लिए रोडवेज की विशेष व्यवस्था, 24 घंटे बस सेवा और किराया में 50 प्रतिशत छूट

Kaila Devi Lakhi Fair 2026: प्रदेश के प्रसिद्ध आस्था स्थल कैलादेवी में लगने वाले वार्षिक लक्खी मेले को लेकर रोडवेज प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. रोडवेज कर्मचारी भूपेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 तारीख से कैलादेवी का लक्खी मेला शुरू हो चुका है और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विभिन्न डिपो से बड़ी संख्या में बसों का संचालन किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि मेले के लिए आगरा यूनिट से लगभग 104 बसें, धौलपुर यूनिट से 44 बसें, बाड़ी यूनिट से 17 बसें और हिंडौन यूनिट से 49 बसें चलाई जा रही हैं. इसके अलावा छोटी यूनिटों से भी अलग-अलग बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि धौलपुर डिपो की नियमित शेड्यूल बसें भी अपने मार्गों के साथ-साथ कैलादेवी मेले के लिए संचालित की जा रही हैं. कई मार्गों से बसों को समायोजित करते हुए करीब 10 अतिरिक्त बसें भी विशेष रूप से कैलादेवी मंदिर के लिए चलाई गई हैं.

मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही धौलपुर डिपो परिसर में यात्रियों के लिए ठहरने, पीने के पानी और टेंट लगाकर आराम करने की भी व्यवस्था की गई है, जिससे दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को राहत मिल सके. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बस किराए में 50 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी गई है.

यह छूट महिला और पुरुष दोनों यात्रियों के लिए समान रूप से लागू है. रोडवेज प्रशासन का कहना है कि मेले के दौरान यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों की संख्या में आवश्यकता पड़ने पर और बढ़ोतरी भी की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके.

