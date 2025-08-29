SMS अस्पताल में 'रोबोट' ने रचा इतिहास! 225 जटिल सर्जरी फ्री में पूरी

Rajasthan News: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बनकर रिकॉर्ड संख्या में जटिल रोबोटिक सर्जरी की. अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ टीम ने असंभव मानी जाने वाली सर्जरी संभव की.
Rajasthan News: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में इतिहास रचा है. प्रदेश का अब रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन चुका है, जिसने रिकॉर्ड संख्या में जटिल रोबोटिक सर्जरी को अंजाम दिया है. अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक और कुशल चिकित्सकों की टीम ने कई ऐसी जटिल सर्जरी को अंजाम दिया है जो पहले बेहद जोखिमपूर्ण मानी जाती थीं.
SMS मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ शिवम प्रियदर्शी का कहना है कि अब तक 225 से अधिक रोबोटिक सर्जरी यहां की जा चुकी हैं. इनमें यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी,गैस्ट्रो सर्जरी जैसी जटिल सर्जरी शामिल हैं. खास बात यह है कि आमतौर पर रोबोटिक सर्जरी निजी अस्पतालों में काफी महंगी होती है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में राजस्थान के निवासियों के लिए यह निशुल्क है.
बचाए गए मरीजों के अंग
डॉ शिवम का कहना है कि पारंपरिक ऑपरेशन में कई बार किसी अंग को निकालना मजबूरी बन जाता था, लेकिन रोबोट अंगों को नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से इस सर्जरी को अंजाम देता है. करीब तीन साल पहले यह रोबोट अस्पताल में लाए गए थे, जिसके बाद सर्जरी का इतिहास बदल दिया है.
