मुंबई को जिताने के लिए रोहित शर्मा जयपुर में खेल रहे मैच, विजय हजारे ट्रॉफी में सिक्किम से भिड़ंत

Vijay Hazare Trophy: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा घरेलू क्रिकेट में मुंबई की टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 इस साल का अपना घरेलू ODI मैच खेल रहे हैं. जहां पर मुंबई की टीम के सामने सिक्किम की टीम है.

Published: Dec 24, 2025, 01:08 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 01:08 PM IST

Vijay Hazare Trophy 2025: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर का दिन खास होने वाला है. सालों बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलते नजर आएंगे. दोनों सुपरस्टार्स लंबे समय बाद रणजी ट्रॉफी के बाद अब लिस्ट ए क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. फैंस में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों का मैच कहां और कैसे देखा जा सकता है?

विराट कोहली दिल्ली टीम की ओर से खेल रहे हैं, जबकि रोहित शर्मा मुंबई का प्रतिनिधित्व करेंगे. दोनों का पहला मैच 24 दिसंबर को ही है, लेकिन अलग-अलग शहरों में. विराट का मुकाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर होगा. वहीं रोहित मुंबई की तरफ से सिक्किम के खिलाफ उतरेंगे.

फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि इन मैचों का न तो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगा और न ही किसी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. वजह साफ है – विजय हजारे ट्रॉफी के पहले राउंड में सभी 38 टीमें एक साथ खेल रही हैं. ब्रॉडकास्टिंग की सुविधाएं सिर्फ दो बड़े वेन्यू – अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम पर लगाई गई हैं. बाकी ग्राउंड्स पर कैमरे और प्रोडक्शन यूनिट नहीं हैं.

विराट के मैच वाले बेंगलुरु ग्राउंड पर तो दर्शकों के प्रवेश पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. बीसीसीआई ने सुरक्षा और फोकस के नाम पर स्टेडियम के दरवाजे बंद रखने का फैसला किया है. वहीं रोहित के मैच को देखने के लिए सीमित दर्शकों की ही अनुमति है. ऐसे में ज्यादातर फैंस को घर बैठे ही इंतजार करना पड़ेगा.

लेकिन बीसीसीआई ने फैंस की निराशा को देखते हुए खास इंतजाम किया है. दोनों सुपरस्टार्स के मैचों का पल-पल का अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. आप https://www.bcci.tv/live/domestic पर जाकर लाइव स्कोरकार्ड, बॉल बाय बॉल कमेंट्री और महत्वपूर्ण अपडेट्स देख सकते हैं. यहां रन रेट, विकेट गिरने की जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े रियल टाइम में मिलेंगे.

जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज माहौल पूरी तरह “रोहित रोहित” के नारों से गूंज रहा है, जहां विजय हजारे टूर्नामेंट के तहत मुंबई और सिक्किम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में मुंबई को 237 रनों का लक्ष्य दिया है. मैच के दौरान फील्डिंग के समय ही बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंच चुके थे और हर ओर रोहित शर्मा के फैंस का उत्साह देखने को मिला. अब कुछ ही देर में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का जोश चरम पर है और बार-बार “रोहित रोहित” के नारे गूंज रहे हैं.

