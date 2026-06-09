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राजस्थान में 4000 से ज़्यादा घरों का नेचुरल कूलिंग फॉर्मूला, बिना मशीन के ठंडी हो रही छतें!

Jaipur News: राजस्थान की भीषण गर्मी के बीच जयपुर का Living Greens Organics हजारों छतों को हरे-भरे फार्म में बदल रहा है. रूफटॉप फार्मिंग से लोग जैविक सब्जियां उगा रहे हैं, घर प्राकृतिक रूप से ठंडे हो रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 09, 2026, 09:38 AM|Updated: Jun 09, 2026, 09:38 AM
राजस्थान में 4000 से ज़्यादा घरों का नेचुरल कूलिंग फॉर्मूला, बिना मशीन के ठंडी हो रही छतें!
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान की पहचान हमेशा रेगिस्तान, भीषण गर्मी और पानी की कमी से जुड़ी रही है. गर्मियों में जब जयपुर समेत कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, तब घरों की कंक्रीट छतें भी आग की तरह तपने लगती हैं. लेकिन इसी राजस्थान में एक ऐसा मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जो न केवल लोगों को ताजी जैविक सब्जियां दे रहा है बल्कि बिना किसी मशीन के घरों को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में भी मदद कर रहा है. जयपुर के उद्यमी प्रतीक तिवारी द्वारा शुरू किया गया Living Greens Organics हजारों छतों को हरे-भरे फार्म में बदलकर Urban Farming की नई मिसाल पेश कर रहा है. यह पहल दिखाती है कि छोटी सी छत भी पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली और टिकाऊ भविष्य की दिशा में बड़ा योगदान दे सकती है.

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच रूफटॉप फार्मिंग यानी छत पर खेती एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प बनकर उभरी है. इसमें घरों, अपार्टमेंट्स, कार्यालयों या अन्य भवनों की खाली छतों पर सब्जियां, फल, औषधीय पौधे और अन्य फसलें उगाई जाती हैं. इसका उद्देश्य केवल भोजन उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में हरियाली बढ़ाना, तापमान कम करना और लोगों को प्रकृति से जोड़ना भी है.

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राजस्थान की राजधानी जयपुर से शुरू हुआ Living Greens Organics इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला एक प्रमुख स्टार्टअप है. इसकी स्थापना वर्ष 2013 में प्रतीक तिवारी ने की थी. उनका लक्ष्य शहरों की अनुपयोगी छतों और बालकनियों को खाद्य उत्पादन और हरियाली के केंद्र में बदलना था.

कैसे बिना मशीन के छतों को ठंडा रखती है रूफटॉप फार्मिंग?
कंक्रीट की छतें दिनभर सूरज की गर्मी को अवशोषित करती हैं और फिर धीरे-धीरे उसे छोड़ती रहती हैं. इससे घरों के अंदर का तापमान बढ़ जाता है. Rooftop Farming इस समस्या का प्राकृतिक समाधान प्रदान करती है.

जब छत पर पौधे, मिट्टी और हरियाली मौजूद होती है, तो वे सूर्य की सीधी किरणों को काफी हद तक रोक लेते हैं. पौधों की पत्तियों से होने वाली प्राकृतिक वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया आसपास के वातावरण को ठंडा करने में मदद करती है. मिट्टी की परत भी गर्मी को सीधे छत तक पहुंचने से रोकती है. यही कारण है कि ऐसी छतों के नीचे बने कमरों का तापमान अपेक्षाकृत कम रह सकता है और एयर कंडीशनर या कूलर पर निर्भरता घट सकती है.

शहरी खेती को आसान बनाने का प्रयास
शहरों में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए खेती करना आसान नहीं होता. जगह की कमी, तकनीकी जानकारी का अभाव और रखरखाव की चुनौतियां इसके प्रमुख कारण हैं. इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए Living Greens Organics ने तैयार रूफटॉप फार्मिंग सिस्टम विकसित किए. इन सिस्टम में कंटेनर, ड्रिप इरिगेशन व्यवस्था, जैविक पोषक तत्व और खेती के लिए जरूरी अन्य सुविधाएं शामिल की गई हैं. इससे आम लोग भी सीमित स्थान में आसानी से जैविक सब्जियां और फल उगा सकते हैं.

हजारों परिवारों तक पहुंचा मॉडल
कंपनी के अनुसार उसके मॉडल ने देशभर में बड़ी संख्या में खाली छतों को हरित क्षेत्रों में बदलने में मदद की है. Living Greens Organics का दावा है कि लाखों वर्गफुट क्षेत्र को रूफटॉप फार्मिंग और Green Walls में परिवर्तित किया जा चुका है. इसके साथ ही हजारों परिवारों को घरेलू जैविक खेती से जोड़ा गया है. यह पहल केवल खाद्य उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में भी काम कर रही है.

पर्यावरण संरक्षण और रोजगार पर फोकस
रूफटॉप फार्मिंग शहरों में बढ़ते प्रदूषण और हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में सहायक मानी जाती है. हरित छतें वायु गुणवत्ता सुधारने, जैव विविधता बढ़ाने और वर्षा जल प्रबंधन में भी योगदान दे सकती हैं.

Living Greens Organics ग्रीन वॉल्स, किचन गार्डन और Rooftop Farms जैसे समाधान उपलब्ध कराती है. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर भी विकसित हुए हैं.

मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी की सराहना
राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी Rooftop Farming मॉडल की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं. उन्होंने Future Ready Jaipur की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि एक छत, एक बगीचा और एक संकल्प शहर के भविष्य को बदल सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि जब दुनिया Cooling Machines के समाधान खोज रही है, तब जयपुर के 4000 से अधिक घर अपनी छतों पर हरियाली विकसित कर प्राकृतिक रूप से ठंडक का अनुभव कर रहे हैं. उनके अनुसार Organic Rooftop Farming आज Sustainable Living का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरी है.


FAQ
1. Rooftop Farming क्या होती है?
Rooftop Farming एक ऐसी खेती पद्धति है जिसमें घर, अपार्टमेंट या अन्य इमारतों की छत पर सब्जियां, फल, औषधीय पौधे और अन्य फसलें उगाई जाती हैं. इसका उद्देश्य ताजा भोजन उत्पादन के साथ हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है.

2. क्या Rooftop Farming से घर का तापमान कम हो सकता है?
हां. छत पर मौजूद पौधे और मिट्टी सूरज की सीधी गर्मी को अवशोषित होने से रोकते हैं. इससे छत अपेक्षाकृत ठंडी रहती है और घर के अंदर का तापमान कम करने में मदद मिल सकती है.

3. Rooftop Farming पर्यावरण के लिए कैसे फायदेमंद है?
Rooftop Farming शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाती है, हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में मदद करती है, वायु गुणवत्ता सुधार सकती है और टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देती है.

4. क्या Rooftop Farming के लिए खेती का अनुभव जरूरी है?
नहीं. आधुनिक Rooftop Farming सिस्टम में कंटेनर, ड्रिप इरिगेशन और जैविक पोषक तत्व जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. इससे बिना अधिक तकनीकी जानकारी के भी लोग आसानी से खेती शुरू कर सकते हैं.

5. Rooftop Farming से कौन-कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं?
छत पर टमाटर, पालक, मेथी, धनिया, मिर्च, बैंगन, भिंडी, स्ट्रॉबेरी समेत कई प्रकार की सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगाए जा सकते हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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