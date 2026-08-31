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आमेर में फिटनेस और विरासत का संगम, Royal Heritage Run & Rave में दौड़े युवा

जयपुर के आमेर में Royal Heritage Run & Rave का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं और रनिंग प्रेमियों ने ऐतिहासिक आमेर किले की पृष्ठभूमि में हेरिटेज रन में हिस्सा लिया. रन के बाद बोटिंग, कॉफी, म्यूजिक और डांस ने आयोजन को मिनी फेस्टिवल का रूप दे दिया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 31, 2026, 05:02 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 05:02 PM IST
आमेर में फिटनेस और विरासत का संगम, Royal Heritage Run & Rave में दौड़े युवा
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: गुलाबी नगरी जयपुर के आमेर में सुबह फिटनेस, विरासत और मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिला. जोश रन क्लब की ओर से आयोजित रॉयल हेरिटेज रेव में बड़ी संख्या में युवाओं और रनिंग प्रेमियों ने उत्साह के साथ भाग लिया. कार्यक्रम की शुरुआत सुबह करीब 6 बजे से ऐतिहासिक आमेर किले की पृष्ठभूमि में हुए इस आयोजन ने शहर की सुबह को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया.

प्रतिभागियों ने आमेर क्षेत्र के आसपास आयोजित हेरिटेज रन में हिस्सा लिया और ऐतिहासिक धरोहरों के बीच दौड़ने का अनूठा अनुभव लिया. दौड़ के दौरान जयपुर की ऐतिहासिक खूबसूरती और फिटनेस का ऐसा मेल देखने को मिला, जिसने प्रतिभागियों को खास अनुभव दिया. रन के बाद आयोजन का अंदाज और भी रंगीन हो गया. प्रतिभागियों के लिए झील में बोटिंग के साथ विशेष कॉफी रेव का आयोजन किया गया.

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मिनी फेस्टिवल

म्यूजिक, डांस और उत्साह से भरे माहौल ने सुबह के इस फिटनेस इवेंट को एक मिनी फेस्टिवल में बदल दिया. आयोजकों के अनुसार, Royal Heritage Run & Rave का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और रनिंग के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ जयपुर की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक और आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करना था.

रनिंग, हेरिटेज, बोटिंग और म्यूजिक का यह संयोजन आयोजन की सबसे खास पहचान रहा. कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने भी इसे यादगार अनुभव बताया. उनका कहना था कि ऐतिहासिक आमेर की पृष्ठभूमि में दौड़ने के बाद बोटिंग और रेव का अनुभव बेहद अलग और रोमांचक रहा.

विरासत और मनोरंजन का मेल

युवाओं के बीच इस तरह के अनोखे फिटनेस और सोशल इवेंट्स को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच Royal Heritage Run & Rave ने जयपुर के इवेंट कल्चर में एक नया रंग जोड़ दिया. फिटनेस के साथ विरासत और मनोरंजन का यह मेल न सिर्फ प्रतिभागियों के लिए यादगार रहा, बल्कि जयपुर की ऐतिहासिक पहचान को आधुनिक अंदाज में पेश करने की एक नई कोशिश की गई.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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