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गणगौर की शाही सवारी से सजी गुलाबी नगरी, जयपुर में दिखा आस्था और संस्कृति का संगम

Jaipur Gangaur Festival 2026: जयपुर में गणगौर महोत्सव 2026 की शाही सवारी शाही लवाजमे के साथ निकाली गई. शाही सवारी ने ऐसा रंग जमाया कि पूरा शहर लोक संस्कृति, आस्था और सांस्कृतिक वैभव में डूबा नजर आया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Mar 21, 2026, 09:59 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 09:59 PM IST

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गणगौर की शाही सवारी से सजी गुलाबी नगरी, जयपुर में दिखा आस्था और संस्कृति का संगम

Jaipur Gangaur Festival 2026: राजधानी जयपुर में गणगौर महोत्सव 2026 की शाही सवारी शाही लवाजमे के साथ निकाली गई. शाही सवारी ने ऐसा रंग जमाया कि पूरा शहर लोक संस्कृति, आस्था और सांस्कृतिक वैभव में डूबा नजर आया. जयपुर के सिटी पैलेस परिसर से शाम 5:45 बजे रवाना हुई सवारी जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसा-वैसा जनसैलाब उमड़ता गया और गुलाबी नगरी में गणगौर उत्सव जीवंत हो गया. रविवार को बूढ़ी गणगौर की सवारी निकलेगी.

नगाड़ों की गूंज, शहनाई की मधुर तान और “गौर माता की जय” के जयकारों के बीच सजी-धजी पालकियों में विराजी गणगौर माता के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी. त्रिपोलिया गेट से लेकर छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार तक सवारी के मार्ग पर छतों, बालकनियों और सड़कों पर खड़े लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया.

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गणगौर माता की सवारी निकलते समय अद्धभुत झलकियों को देखकर जयपुर वासी आनंद विभोर हो गए. उत्साहित दर्शक मोबाइल कैमरों में फोटो खींचते और वीडियो बनाते हुए नजर आए. जयपुर वीडियो के साथ ही देसी-विदेशी पर्यटक भी इस अद्वितीय सांस्कृतिक आयोजन को कैमरों में कैद करते नजर आए.

गणगौर माता की शोभायात्रा में शामिल 210 लोक कलाकारों ने आयोजन को जीवंत बना दिया. कच्छी घोड़ी, गैर, कालबेलिया, चरी और घूमर जैसे लोकनृत्यों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. वहीं रावणहत्था, भपंग और शहनाई की धुनों ने पूरे वातावरण को सुरमयी बना दिया. इस बार 32 पारंपरिक लवाजमों की भव्य मौजूदगी ने सवारी को और भी आकर्षक बना दिया.

सुसज्जित हाथी, ऊंट दल, घोड़े, विक्टोरिया कैरिज और विभिन्न बैंडों की धुनों के बीच पहली बार शामिल शंकर बैंड का खास आकर्षण रहा. पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत के ने बताया कि गणगौर की शाही सवारी सिटी पैलेस से रवाना होकर पारंपरिक मार्ग त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार से गुजरते हुए तालकटोरा/पोंड्रिक पार्क तक पहुंची.

महोत्सव का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका लाइव प्रसारण भी रहा, जिसके माध्यम से देश-विदेश में बसे राजस्थानियों ने शाही सवारी को रियल टाइम में देखा. बूढ़ी गणगौर की सवारी को विशेष रूप से विदाई और परंपरा के चरम रूप में देखा जाता है, जिसमें लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का गहरा भाव दिखाई देता है. जयपुर एक बार फिर इस ऐतिहासिक परंपरा का साक्षी बना.

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