डमी कैंडिडेट, हाईटेक डिवाइस और 50 लाख की डील… पढ़ें RPSC भर्ती के घोटाले की कहानी, सरगना की जुबानी

Jaipur News: राजस्थान लोक सेवा आयोग की यूडीएच एईएन (सिविल) भर्ती परीक्षा 2022 में नकल कराने वाले गिरोह का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ा खुलासा किया है. एसओजी ने गिरोह के सरगना अजीत कुमार (निवासी हिसार, हरियाणा) को गिरफ्तार किया है. उसने अभ्यर्थी से करीब 50 लाख रुपये लेकर परीक्षा में नकल करवाने की पूरी साजिश रची थी.

साल 2023 में आयोजित आरपीएससी की एईएन भर्ती परीक्षा की जांच के दौरान यह सामने आया कि अभ्यर्थी इन्द्राज सिंह की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी. इस मामले में वर्ष 2024 में एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.



जांच के दौरान एसओजी ने पहले अभ्यर्थी इन्द्राज सिंह, उसके सहयोगी परमेश्वर लाल और सलमान खान को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 27 फरवरी को हरियाणा के आजादनगर निवासी डमी कैंडिडेट गुरदीप दास को पकड़ा गया. गुरदीप दास से पूछताछ में पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड अजीत कुमार की भूमिका सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया.

ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो सकती है डिवाइस

गिरोह परीक्षा में नकल कराने के लिए हाईटेक डिवाइस का इस्तेमाल करता था. यह डिवाइस स्मार्ट वॉच जैसी दिखती है, जिसमें सिम कार्ड लगाने की सुविधा होती है और यह ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो सकती है. इसमें लगा कैमरा प्रश्नपत्र की फोटो खींचकर तुरंत बाहर भेज देता था. गिरोह परीक्षा केंद्र के अंदर से प्रश्नपत्र की फोटो खींचकर बाहर बैठे लोगों को भेजता था, जहां से प्रश्नों के हल तैयार कर अभ्यर्थी तक वापस पहुंचाए जाते थे.

विदेश से ऑनलाइन करीब 50 हजार रुपये में मंगाई गई थी

आरोपियों ने बताया कि यह डिवाइस विदेश से ऑनलाइन करीब 50 हजार रुपये में मंगाई गई थी. एसओजी ने डिवाइस को जब्त कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है. एसओजी की जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़ा कर चुका है.

गिरोह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, दिल्ली और त्रिपुरा सहित छह राज्यों की करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगा चुका है. इनमें यूपी की जूनियर असिस्टेंट, कर्नाटक और झारखंड में सीएसआईआर-जेएसए, बेंगलुरु में आर्मी ट्रेड ड्राइवर, पंजाब में बीएफयूएचएस नर्सिंग स्टाफ, त्रिपुरा एमटीएस तथा दिल्ली के दो कॉलेजों में लैब अटेंडेंट और ईएमआरएस जेएसए भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं.

