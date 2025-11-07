Zee Rajasthan
अब 1 दिसंबर नहीं... इस दिन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम, RPSC ने चेंज कर दी परीक्षा की डेट, ये रहा New Time Table

RPSC Assistant Professor Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने कॉलेज शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है.

Published: Nov 07, 2025, 06:53 AM IST

अब 1 दिसंबर नहीं... इस दिन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम, RPSC ने चेंज कर दी परीक्षा की डेट, ये रहा New Time Table

Rajasthan Assistant Professor Exam 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने कॉलेज शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के लिए नया समय-सारिणी जारी कर दी है. यह घोषणा गुरुवार को की गई, जिसमें 30 विषयों की परीक्षा अब 7 से 20 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी. पहले यह परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन आयोग ने अंतिम क्षणों में संशोधन कर दिया. इस बदलाव से हजारों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के अनुसार समायोजन का अवसर मिलेगा. आयोग का यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाने और किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा से बचने के उद्देश्य से उठाया गया है.

1 दिसंबर की जगह 7 दिसंबर से प्रारंभ

आरपीएससी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन अब 7 दिसंबर 2025 से शुरू होगा, जो पहले निर्धारित 1 दिसंबर से छह दिन आगे खिसका दिया गया है. यह परिवर्तन सभी 30 विषयों—जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि—के लिए लागू होगा. आयोग के अनुसार, यह बदलाव अभ्यर्थियों की सुविधा और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है. अभ्यर्थी अब अतिरिक्त समय का सदुपयोग अपनी अंतिम तैयारी के लिए कर सकेंगे. हालांकि, आयोग ने चेतावनी दी है कि आगे कोई और बदलाव की संभावना न्यूनतम है, इसलिए उम्मीदवारों को नए शेड्यूल का सख्ती से पालन करना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पेपर का एकसमान आयोजन

सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र III) अनिवार्य होगा, जिसकी परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक होगी. यह पेपर परीक्षा का प्रवेश द्वार माना जाता है, जिसमें राज्य की संस्कृति, इतिहास, भूगोल और वर्तमान मामलों पर फोकस रहेगा. आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी इस सत्र के लिए अलग से तैयारी करें, क्योंकि यह सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है.

8 से 20 दिसंबर तक दो शिफ्टों में

8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विभिन्न ऐच्छिक विषयों के प्रश्न-पत्र I और II की परीक्षा रोजाना दो पारियों में संपन्न होगी. प्रथम पारी (प्रश्न-पत्र I) सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पारी (प्रश्न-पत्र II) दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है. प्रत्येक शिफ्ट के बीच पर्याप्त ब्रेक रखा गया है, ताकि अभ्यर्थी तरोताजा रह सकें. आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा और ई-एडमिट कार्ड की अनिवार्यता सुनिश्चित की है.

म्यूजिक (इंस्ट्रूमेंट) विषय का शेड्यूल लंबित

विशेष रूप से, म्यूजिक (इंस्ट्रूमेंट) विषय के लिए सामान्य ज्ञान और ऐच्छिक पेपरों का आयोजन अभी निर्धारित नहीं किया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया कि इस विषय की परीक्षा तिथियां अलग से जारी की जाएंगी, जो संभवतः दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी 2026 में हो सकती हैं. इससे संबंधित अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करें.

यह परीक्षा कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य पदों की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हजारों रिक्तियां भरी जानी हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरपीएससी की वेबसाइट (rpsc.rajasthan.gov.in) से नवीनतम अधिसूचना डाउनलोड करें और अपनी तैयारी तेज करें. किसी भी असुविधा की स्थिति में हेल्पलाइन से संपर्क करें.

