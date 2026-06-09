/RPSC APO Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी वकील बनने का बढ़िया मौका, आवेदन शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

RPSC APO Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कानून स्नातकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने Assistant Prosecution Officer भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 371 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 7 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है, जिन्होंने विधि (LLB) की पढ़ाई पूरी कर ली है और न्यायिक या अभियोजन सेवाओं में करियर बनाना चाहते हैं.

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371 पदों पर होगी भर्ती

RPSC द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार Assistant Prosecution Officer के कुल 371 पद भरे जाएंगे. चयनित उम्मीदवार राजस्थान के गृह (अभियोजन) विभाग में नियुक्त किए जाएंगे और सरकारी मामलों में अभियोजन संबंधी जिम्मेदारियां संभालेंगे. राजस्थान में लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा था. बड़ी संख्या में कानून स्नातक इस अधिसूचना के जारी होने का इंतजार कर रहे थे.

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन विंडो 8 जून 2026 से शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी है.

महत्वपूर्ण तिथियां:

आवेदन शुरू: 8 जून 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 7 जुलाई 2026

प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा: 2 सितंबर 2026



कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री होना आवश्यक है. इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का सामान्य ज्ञान भी जरूरी माना गया है.

आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

RPSC APO भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा के बाद योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. चयन प्रक्रिया का उद्देश्य उम्मीदवारों के कानूनी ज्ञान, विश्लेषण क्षमता और अभियोजन कार्य से संबंधित योग्यता का आंकलन करना है.

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले One Time Registration (OTR) पूरा करना आवश्यक है. इसके बाद अभ्यर्थी लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं. आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके.



कितनी मिलती है सैलरी

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए जाने वाले Assistant Prosecution Officer (APO) पद का वेतनमान Pay Matrix Level-11 के तहत निर्धारित है. चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआती बेसिक पे करीब ₹35,400 प्रतिमाह मिलेगा. प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद DA, HRA और अन्य सरकारी भत्तों को जोड़कर इन-हैंड सैलरी लगभग ₹45,000 से ₹55,000 या उससे अधिक हो सकती है. अनुभवी अधिकारियों का वेतन समय के साथ बढ़कर ₹1 लाख प्रतिमाह से अधिक तक पहुंच सकता है. यह पद राजस्थान की प्रतिष्ठित कानून एवं अभियोजन सेवाओं में शामिल माना जाता है.

क्यों खास है यह भर्ती?

राजस्थान में अभियोजन विभाग की यह बड़ी भर्ती मानी जा रही है. 371 रिक्त पदों के कारण बड़ी संख्या में कानून स्नातकों को सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर मिलेगा. कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती 2026 की महत्वपूर्ण भर्तियों में शामिल है.

स्रोत

RPSC Official Website

राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती अधिसूचना

FAQ

1. RPSC APO Recruitment 2026 में कितने पदों पर भर्ती निकली है?

RPSC ने Assistant Prosecution Officer (APO) के कुल 371 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

2. RPSC APO भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

3. इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB (बैचलर ऑफ लॉ) की डिग्री होना आवश्यक है.

4. RPSC APO भर्ती 2026 में आयु सीमा कितनी है?

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी.

5. RPSC APO भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर One Time Registration (OTR) पूरा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं.