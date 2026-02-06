RPSC का ऐतिहासिक फैसला: अब हर परीक्षा के नंबर होंगे सार्वजनिक, जानें छात्रों को क्या मिलेगा बड़ा फायदा?

RPSC Latest Update: राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए भजनलाल सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती प्रक्रियाओं पर उठने वाले सवालों और गोपनीयता की पुरानी दीवार को ढहाते हुए मार्क्स पब्लिक करने का बड़ा कदम उठाया है. अब आयोग न केवल सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा, बल्कि उनके प्राप्तांकों (Marks) को भी सार्वजनिक पटल पर रखेगा.

RAS-2023 बना नई व्यवस्था का आधार

इस ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित आरएएस (RAS) भर्ती-2023 के साथ हुई है. RPSC ने हाल ही में जारी परिणामों के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं.

पहले की व्यवस्था में, अभ्यर्थियों को अपने अंक जानने के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब परिणाम के साथ ही नंबरों का सार्वजनिक होना आयोग की कार्यप्रणाली में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है.

पारदर्शिता

RPSC सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार, यह बदलाव केवल आरएएस तक सीमित नहीं रहेगा. भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं और वर्तमान में चल रही प्रक्रियाओं के अंक भी इसी पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किए जाएंगे. इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य व्यवस्था में युवाओं का विश्वास बहाल करना और चयन प्रक्रिया को 'दूध का दूध और पानी का पानी' बनाना है.

3 बड़े फायदे

स्व-मूल्यांकन: छात्र अब बारीकी से देख पाएंगे कि मुख्य परीक्षा के किस विषय ने उन्हें मेरिट में जगह दिलाई और इंटरव्यू में उनका स्कोर क्या रहा.

संदेह का अंत: नंबर सार्वजनिक होने से चयन प्रक्रिया पर उठने वाले भ्रष्टाचार या पक्षपात के दावों पर स्वतः ही विराम लग जाएगा.

मेरिट का विश्लेषण: अभ्यर्थी अब कट-ऑफ के साथ-साथ सफल उम्मीदवारों की मेहनत के स्कोर का भी विश्लेषण कर सकेंगे.

सिस्टम पर बढ़ा भरोसा

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नंबर सार्वजनिक करना एक सकारात्मक शुरुआत है. अब छात्रों को उम्मीद है कि आयोग उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) और आंसर-की विवादों के समाधान के लिए भी इसी तरह के कड़े कदम उठाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस 'जीरो टॉलरेंस' विजन ने आरपीएससी की छवि को एक बार फिर युवाओं के बीच विश्वसनीय बनाने की दिशा में काम किया है.



