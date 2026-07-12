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RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 4.15 लाख अभ्यर्थी, 1200+ केंद्र और 14 विषय; यहां पढ़ें पूरी गाइड

RPSC Exam 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक किया जाएगा. 14 विषयों की परीक्षा के लिए करीब 4.15 लाख अभ्यर्थी 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर शामिल होंगे. प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कंट्रोल रूम सहित व्यापक व्यवस्थाएं की हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 12, 2026, 07:04 AM|Updated: Jul 12, 2026, 07:04 AM
RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 4.15 लाख अभ्यर्थी, 1200+ केंद्र और 14 विषय; यहां पढ़ें पूरी गाइड
Image Credit: RPSC Exam 2025Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

RPSC Senior Teacher Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 12 जुलाई से शुरू होगी. परीक्षा का आयोजन 18 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा. इस दौरान कुल 14 विषयों के लिए अलग-अलग पारियों में परीक्षाएं आयोजित होंगी. जयपुर जिले में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर करीब 4.15 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की जानकारी दी गई है. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं.


परीक्षा के लिए अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

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जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के निर्देशन में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है. परीक्षा व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर पूर्व) नरेन्द्र कुमार वर्मा को जिला समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक चन्द्र शर्मा को जिला पुलिस नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है.


इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सुनील कुमार सिंघल और प्रधानाचार्य सुरेश अग्रवाल को सह-समन्वयक अधिकारी बनाया गया है. प्रशासन का फोकस परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, अभ्यर्थियों की सुचारू एंट्री और परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने पर रहेगा.


परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना जरूरी

जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने की अपील की है. अधिकारियों के अनुसार प्रथम पारी में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश सुबह 8 बजे तक सुनिश्चित करने और दूसरी पारी के लिए दोपहर 1 बजे तक पहुंचने की सलाह दी गई है.

प्रथम पारी में सुबह 9 बजे तथा दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. ऐसे में परीक्षार्थियों को ट्रैफिक और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घर से समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है.


कलेक्ट्रेट में बनाया गया परीक्षा कंट्रोल रूम

परीक्षा के सफल संचालन और अभ्यर्थियों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में संचालित होगा.

जानकारी के अनुसार परीक्षा नियंत्रण कक्ष 10 और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित रहेगा. वहीं 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कंट्रोल रूम प्रतिदिन सुबह 8 बजे से परीक्षा समाप्त होने तक सक्रिय रहेगा. परीक्षा से संबंधित समस्या या शिकायत के लिए अभ्यर्थी कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0141-2206699 पर संपर्क कर सकते हैं.


एडमिट कार्ड के साथ लाएं मूल फोटो पहचान पत्र

जिला प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा दिवस पर अपना प्रवेश पत्र और मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाने के निर्देश दिए हैं. अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. जरूरी दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.


शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट

करीब 4.15 लाख अभ्यर्थियों और 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं. संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन बनाए रखने और आयोग के सभी नियमों का पालन करने की अपील की है. प्रशासन का लक्ष्य वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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