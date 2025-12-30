RPSC Exam Calendar 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया वार्षिक भर्ती शेड्यूल, जानें पूरी डेट लिस्ट

RPSC Exam Calendar 2026 Released: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. आयोग ने वर्ष 2026 का परीक्षा कैलेंडर समय से पहले जारी कर दिया है. RPSC चेयरमैन उत्कल रंजन साहू के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है.

बड़ा बदलाव

करीब 6 वर्षों के अंतराल के बाद RPSC एक बार फिर तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली अपना रहा है. अब सभी भर्ती परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित (CBT Mode) आयोजित की जाएंगी. इससे पेपर लीक, धांधली और अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगने की उम्मीद है. आयोग का मानना है कि यह डिजिटल बदलाव सुरक्षित और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा.

RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026, मुख्य तिथियां

वर्ष 2026 की शुरुआत डिप्टी कमांडेंट भर्ती से होगी और परीक्षाएं दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक चलेंगी. जिसकी प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

भर्ती परीक्षा का नाम निर्धारित तिथि डिप्टी कमांडेंट (गृह विभाग) 11 जनवरी 2026 लेक्चरर (आयुर्वेद विभाग) 12 जनवरी 2026 असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर 01 फरवरी 2026 सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं प्लाटून कमांडर 05 अप्रैल 2026 स्कूल लेक्चरर एवं कोच 31 मई से 16 जून 2026 सीनियर टीचर (Grade-II) 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026

OTR की सुविधा

आयोग ने पहली बार कैलेंडर में रिज़र्व डेट्स (26 अप्रैल, 3 मई, 29 नवंबर आदि) निर्धारित की हैं. इन तारीखों का उपयोग किसी आपात स्थिति या RAS जैसी बड़ी भर्तियों के आयोजन के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही OTR (One Time Registration) को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बार-बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी और उनका डेटा सुरक्षित रहेगा.

अभ्यर्थियों को मिलेगा तैयारी का पूरा समय

चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि अब दो बड़ी परीक्षाओं के बीच कम से कम 2 से 3 महीने का गैप रखा गया है. इससे उम्मीदवारों को रिवीजन करने और मानसिक तनाव के बिना बेहतर

तैयारी करने का अवसर मिलेगा.

RPSC द्वारा समय से पहले कैलेंडर जारी करना भर्ती प्रक्रिया को अधिक भरोसेमंद बनाता है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहें और अपनी रणनीति के अनुसार तैयारी शुरू करें.