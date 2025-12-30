Zee Rajasthan
RPSC Exam Calendar 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया वार्षिक भर्ती शेड्यूल, जानें पूरी डेट लिस्ट

RPSC Exam Calendar 2026 Update : RPSC ने 2026 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है.अब सभी परीक्षाएं ऑनलाइन (CBT) मोड में होंगी. जनवरी में डिप्टी कमांडेंट और जुलाई में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होगी. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने पहली बार रिजर्व डेट्स का भी प्रावधान किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 30, 2025, 11:32 AM IST | Updated: Dec 30, 2025, 11:32 AM IST

RPSC Exam Calendar 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया वार्षिक भर्ती शेड्यूल, जानें पूरी डेट लिस्ट

RPSC Exam Calendar 2026 Released: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. आयोग ने वर्ष 2026 का परीक्षा कैलेंडर समय से पहले जारी कर दिया है. RPSC चेयरमैन उत्कल रंजन साहू के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है.

बड़ा बदलाव
करीब 6 वर्षों के अंतराल के बाद RPSC एक बार फिर तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली अपना रहा है. अब सभी भर्ती परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित (CBT Mode) आयोजित की जाएंगी. इससे पेपर लीक, धांधली और अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगने की उम्मीद है. आयोग का मानना है कि यह डिजिटल बदलाव सुरक्षित और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा.

RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026, मुख्य तिथियां
वर्ष 2026 की शुरुआत डिप्टी कमांडेंट भर्ती से होगी और परीक्षाएं दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक चलेंगी. जिसकी प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

भर्ती परीक्षा का नामनिर्धारित तिथि
डिप्टी कमांडेंट (गृह विभाग)11 जनवरी 2026
लेक्चरर (आयुर्वेद विभाग)12 जनवरी 2026
असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर01 फरवरी 2026
सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं प्लाटून कमांडर05 अप्रैल 2026
स्कूल लेक्चरर एवं कोच31 मई से 16 जून 2026
सीनियर टीचर (Grade-II)12 जुलाई से 18 जुलाई 2026

OTR की सुविधा
आयोग ने पहली बार कैलेंडर में रिज़र्व डेट्स (26 अप्रैल, 3 मई, 29 नवंबर आदि) निर्धारित की हैं. इन तारीखों का उपयोग किसी आपात स्थिति या RAS जैसी बड़ी भर्तियों के आयोजन के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही OTR (One Time Registration) को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बार-बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी और उनका डेटा सुरक्षित रहेगा.

अभ्यर्थियों को मिलेगा तैयारी का पूरा समय
चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि अब दो बड़ी परीक्षाओं के बीच कम से कम 2 से 3 महीने का गैप रखा गया है. इससे उम्मीदवारों को रिवीजन करने और मानसिक तनाव के बिना बेहतर

तैयारी करने का अवसर मिलेगा.

RPSC द्वारा समय से पहले कैलेंडर जारी करना भर्ती प्रक्रिया को अधिक भरोसेमंद बनाता है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहें और अपनी रणनीति के अनुसार तैयारी शुरू करें.

RPSC द्वारा समय से पहले कैलेंडर जारी करना भर्ती प्रक्रिया को अधिक भरोसेमंद बनाता है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहें और अपनी रणनीति के अनुसार तैयारी शुरू करें.

